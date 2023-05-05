05 мая 2023

Президент Чехии объявил начало новой эпохи, которую определяют Россия и КНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Страны Запада должны противостоять России и КНР, считает Павел Фото:

Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и КНР. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований.

«Запад вступает в эру стратегического соперничества между (сформировавшейся в его государствах — прим. URA.RU) демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны», — передают слова Павела ТАСС. По словам президента Чехии, Россия и Китай — главные соперники демократических стран.

Ранее URA.RU писало о готовности Китая совместно с Россией противостоять политике стран Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин отметил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и КНР. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований. «Запад вступает в эру стратегического соперничества между (сформировавшейся в его государствах — прим. URA.RU) демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны», — передают слова Павела ТАСС. По словам президента Чехии, Россия и Китай — главные соперники демократических стран. Ранее URA.RU писало о готовности Китая совместно с Россией противостоять политике стран Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин отметил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...