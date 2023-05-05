Президент Чехии объявил начало новой эпохи, которую определяют Россия и КНР 06 мая 2023 в 03:14 Размер текста - 17 + Страны Запада должны противостоять России и КНР, считает Павел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и КНР. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований. «Запад вступает в эру стратегического соперничества между (сформировавшейся в его государствах — прим. URA.RU) демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны», — передают слова Павела ТАСС. По словам президента Чехии, Россия и Китай — главные соперники демократических стран. Ранее URA.RU писало о готовности Китая совместно с Россией противостоять политике стран Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин отметил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил. Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и КНР. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований. «Запад вступает в эру стратегического соперничества между (сформировавшейся в его государствах — прим. URA.RU) демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны», — передают слова Павела ТАСС. По словам президента Чехии, Россия и Китай — главные соперники демократических стран. Ранее URA.RU писало о готовности Китая совместно с Россией противостоять политике стран Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин отметил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям