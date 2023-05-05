Президент Чехии объявил начало новой эпохи, которую определяют Россия и КНР

Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и КНР. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время посещения лондонского Королевского колледжа оборонных исследований.
«Запад вступает в эру стратегического соперничества между (сформировавшейся в его государствах — прим. URA.RU) демократией с одной стороны и правителями-автократами — с другой стороны», — передают слова Павела ТАСС. По словам президента Чехии, Россия и Китай — главные соперники демократических стран.
Ранее URA.RU писало о готовности Китая совместно с Россией противостоять политике стран Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин отметил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил.
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