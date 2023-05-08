Оренбургский суд арестовал директора парка, в котором рухнула карусель детьми

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Александра Плинина заключили под стражу до 7 июля Фото:

Оренбургский суд Дзержинского района арестовал руководителя организации «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина после того, как в «Оренпарке» рухнула карусель с детьми. Директор будет заключен под стражу до 7 июля.

«Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее, 6 марта, в оренбуржском парке аттракционов рухнула цепочная карусель, на которой в момент происшествия были дети. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, пишут «Дни.ру». Трое вовсе находились в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Оренбургский суд Дзержинского района арестовал руководителя организации «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина после того, как в «Оренпарке» рухнула карусель с детьми. Директор будет заключен под стражу до 7 июля. «Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 6 марта, в оренбуржском парке аттракционов рухнула цепочная карусель, на которой в момент происшествия были дети. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, пишут «Дни.ру». Трое вовсе находились в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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