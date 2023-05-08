Оренбургский суд арестовал директора парка, в котором рухнула карусель детьми

Оренбургский суд Дзержинского района арестовал руководителя организации «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина после того, как в «Оренпарке» рухнула карусель с детьми. Директор будет заключен под стражу до 7 июля.
«Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», —
Ранее, 6 марта, в оренбуржском парке аттракционов рухнула цепочная карусель, на которой в момент происшествия были дети. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, пишут «Дни.ру». Трое вовсе находились в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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