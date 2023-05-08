Оренбургский суд арестовал директора парка, в котором рухнула карусель детьми

08 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Александра Плинина заключили под стражу до 7 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оренбургский суд Дзержинского района арестовал руководителя организации «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина после того, как в «Оренпарке» рухнула карусель с детьми. Директор будет заключен под стражу до 7 июля. «Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», — з аявили в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 6 марта, в оренбуржском парке аттракционов рухнула цепочная карусель, на которой в момент происшествия были дети. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, пишут «Дни.ру». Трое вовсе находились в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Оренбургский суд Дзержинского района арестовал руководителя организации «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина после того, как в «Оренпарке» рухнула карусель с детьми. Директор будет заключен под стражу до 7 июля. «Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2023 года», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее, 6 марта, в оренбуржском парке аттракционов рухнула цепочная карусель, на которой в момент происшествия были дети. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, пишут «Дни.ру». Трое вовсе находились в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».