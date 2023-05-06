В Оренбурге 15 человек доставлены в больницу после падения карусели

После падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов города Оренбург 15 человек были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
«С места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Пострадавшие получают медицинскую помощь. В работу подключился Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
В парке аттракционов в городе Оренбург упала карусель «Вихрь». На ней находились дети. Пострадавшим также помогают местные жители, которые стали очевидцами происшествия.
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