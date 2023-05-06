Уголовное дело возбуждено по факту падения карусели с людьми в Оренбурге

В Оренбурге после падения карусели в парке следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в СК РФ.
«По факту падения карусели в „Орен-парке“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в официальном
Ранее в Оренбурге рухнула карусель с детьми. Администрация города заявила о поломке механизма. Сообщалось о 20 пострадавших.
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