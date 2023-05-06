Уголовное дело возбуждено по факту падения карусели с людьми в Оренбурге

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Парк Маяковского. Екатеринбург, карусели, парк маяковского, цпкио, аттракционы, развлечения
В «Орен-парке» упала карусель «Цепочка» Фото:

В Оренбурге после падения карусели в парке следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в СК РФ.

«По факту падения карусели в „Орен-парке“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в официальном telegram-канале СКР.

Ранее в Оренбурге рухнула карусель с детьми. Администрация города заявила о поломке механизма. Сообщалось о 20 пострадавших.

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В Оренбурге после падения карусели в парке следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в СК РФ. «По факту падения карусели в „Орен-парке“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в официальном telegram-канале СКР. Ранее в Оренбурге рухнула карусель с детьми. Администрация города заявила о поломке механизма. Сообщалось о 20 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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