Главный критик Байдена открыл шоу после увольнения с Fox News

Такер Карлсон запускает собственное шоу в Twitter

10 мая 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон запускает собственное шоу в Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU Тележурналист Такер Карлсон, активно выступающий против президента США Джо Байдена, открыл собственное шоу на платформе Twitter после увольнения с Fox News. Об этом бывший ведущий Fox News сообщил на своей странице в соцсети. «Мы будем показывать новую версию шоу в Twitter <…> Свобода слова — это главное право, которое у вас есть», — сказал Такер на видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети. Он отметил, что у всех, кто работает в англоговорящих СМИ, есть лимит правды и если его превышать, то «вас гарантированно уволят». Ранее стало известно, что Карлсон принял решение уволиться с телеканала Fox News. Позже в СМИ заявили, что телеведущего уволили из-за президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Карлсон популярен тем, что часто в своей программе критиковал политику президента США Джо Байдена. Реакция со стороны Белого дома не заставила себя долго ждать, Байден посмеялся над увольнением популярного телеведущего, передает телеканал 360. Позже американскому журналисту предложили работу в России.

Тележурналист Такер Карлсон, активно выступающий против президента США Джо Байдена, открыл собственное шоу на платформе Twitter после увольнения с Fox News. Об этом бывший ведущий Fox News сообщил на своей странице в соцсети. «Мы будем показывать новую версию шоу в Twitter <…> Свобода слова — это главное право, которое у вас есть», — сказал Такер на видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети. Он отметил, что у всех, кто работает в англоговорящих СМИ, есть лимит правды и если его превышать, то «вас гарантированно уволят». Ранее стало известно, что Карлсон принял решение уволиться с телеканала Fox News. Позже в СМИ заявили, что телеведущего уволили из-за президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Карлсон популярен тем, что часто в своей программе критиковал политику президента США Джо Байдена. Реакция со стороны Белого дома не заставила себя долго ждать, Байден посмеялся над увольнением популярного телеведущего, передает телеканал 360. Позже американскому журналисту предложили работу в России.