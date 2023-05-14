Пользователи Twitter обвинили главу ЕК в сумасшествии после ее слов об Украине

15 мая 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за ее речь Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Украины Владимира Зеленского с получением премии Карла Великого и заявила о всеобщей поддержке страны всем западным обществом. По ее словам, В ответ на это пользователи соцсети Twitter обрушились с массой негатива на представителя ЕК. В своей речи фон дер Ляйен заявила, что Запад разделяет позицию народа Украины, который «борется за ценности и обязательства, за нашу собственную свободу и ценности, демократию и верховенство закона, свободу слова». В ответ на это юзер под никнеймом lak ответил следующее. «Во всей этой истории верховенство закона применялось выборочно и непоследовательно. И для меня госпожа Фон дер Ляейн действительно представляет это выборочное применение закона. Вся эта церемония не заслуживает доверия, что доказывается ее словами. Такие конфликты не следует праздновать», — написал пользователь. С критикой фон дер Ляйен выступили и другие. «Если вы, глава ЕК, считаете, что бороться за демократию — значит поджигать здания с беззащитными людьми внутри и добивать их, тогда ЕК должна срочно исчезнуть», — считает franc. «Не приравнивайте нас к ним. Нам не нужна никакая их свобода. У нас есть свои проблемы» — написал один из юзеров. «Фон дер Ляейен, кажется, уже сошла с ума», — предположил один из пользователей. Ранее стало известно, что в немецком Ахене президента Украины Владимира Зеленского наградили премией Карла Великого, сообщает RT. Также в Bild уточнили, что на церемонии награждения украинский лидер уронил медаль. Кроме того в тот день он забыл телефон и повербанк в машине, чем пришлось заняться сотруднику Федерального ведомства уголовной полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Украины Владимира Зеленского с получением премии Карла Великого и заявила о всеобщей поддержке страны всем западным обществом. По ее словам, В ответ на это пользователи соцсети Twitter обрушились с массой негатива на представителя ЕК. В своей речи фон дер Ляйен заявила, что Запад разделяет позицию народа Украины, который «борется за ценности и обязательства, за нашу собственную свободу и ценности, демократию и верховенство закона, свободу слова». В ответ на это юзер под никнеймом lak ответил следующее. «Во всей этой истории верховенство закона применялось выборочно и непоследовательно. И для меня госпожа Фон дер Ляейн действительно представляет это выборочное применение закона. Вся эта церемония не заслуживает доверия, что доказывается ее словами. Такие конфликты не следует праздновать», — написал пользователь. С критикой фон дер Ляйен выступили и другие. «Если вы, глава ЕК, считаете, что бороться за демократию — значит поджигать здания с беззащитными людьми внутри и добивать их, тогда ЕК должна срочно исчезнуть», — считает franc. «Не приравнивайте нас к ним. Нам не нужна никакая их свобода. У нас есть свои проблемы» — написал один из юзеров. «Фон дер Ляейен, кажется, уже сошла с ума», — предположил один из пользователей. Ранее стало известно, что в немецком Ахене президента Украины Владимира Зеленского наградили премией Карла Великого, сообщает RT. Также в Bild уточнили, что на церемонии награждения украинский лидер уронил медаль. Кроме того в тот день он забыл телефон и повербанк в машине, чем пришлось заняться сотруднику Федерального ведомства уголовной полиции.