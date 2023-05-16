ООН отреагировала на заявление Киева о причастности к терактам против РФ

16 мая 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

ООН осудила заявление представителей Киева Фото: Официальный сайт президента Украины Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых терактов. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря организации. Так в нем отреагировали на заявление главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев причастен к терактам против популярных людей в России. «ООН выступает против любых терактов», — сообщили в офисе генерального секретаря организации. Трансляция заседания велась на youtube-канале организации. Ранее на такое заявление Буданова отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она, в свою очередь, заявила, что все, кто спонсирует киевский режим, являются пособниками терроризма.

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых терактов. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря организации. Так в нем отреагировали на заявление главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев причастен к терактам против популярных людей в России. «ООН выступает против любых терактов», — сообщили в офисе генерального секретаря организации. Трансляция заседания велась на youtube-канале организации. Ранее на такое заявление Буданова отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она, в свою очередь, заявила, что все, кто спонсирует киевский режим, являются пособниками терроризма.