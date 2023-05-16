ООН отреагировала на заявление Киева о причастности к терактам против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон, генеральная ассамблея, генассамблея, stock
ООН осудила заявление представителей Киева Фото:

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых терактов. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря организации. Так в нем отреагировали на заявление главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев причастен к терактам против популярных людей в России.

«ООН выступает против любых терактов», — сообщили в офисе генерального секретаря организации. Трансляция заседания велась на youtube-канале организации.

Ранее на такое заявление Буданова отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она, в свою очередь, заявила, что все, кто спонсирует киевский режим, являются пособниками терроризма.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых терактов. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря организации. Так в нем отреагировали на заявление главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев причастен к терактам против популярных людей в России. «ООН выступает против любых терактов», — сообщили в офисе генерального секретаря организации. Трансляция заседания велась на youtube-канале организации. Ранее на такое заявление Буданова отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она, в свою очередь, заявила, что все, кто спонсирует киевский режим, являются пособниками терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...