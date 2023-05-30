Шойгу: западная поддержка Украины не повлияет на исход СВО

Помощь западных стран Украине не сможет оказать решающего влияния на ход спецоперации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
«Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что Киев продолжает применять западную технику для ударов по гражданским объектам, к тому же Украина использует технику НАТО для проведения терактов против российских граждан. По словам министра обороны РФ, армия России жестко реагирует на действия украинских боевиков.
Среди последних терактов Шойгу отметил атаку диверсантов по Белгородской области и прилеты украинских беспилотников по домам в Москве 30 мая. По информации Минобороны, для атаки было задействовано восемь БПЛА, они все были поражены.
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