Российские войска уничтожили еще один Patriot в Киеве

Российские бойцы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он также отметил, что Россия поразила крупные склады с западным оружием в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.
Ранее, 16 мая 2023 года, российские войска во время атаки по украинским базам поразили ЗРК Patriot. Ударом гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять ракетных комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что Patriot на Украине уязвим для российских атак, потому что работа его радаров выдает местоположение.
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