Российские войска уничтожили еще один Patriot в Киеве 30 мая 2023 в 15:43 Размер текста - 17 + Российские военные поразили еще один Patriot на Украине Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он также отметил, что Россия поразила крупные склады с западным оружием в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Ранее, 16 мая 2023 года, российские войска во время атаки по украинским базам поразили ЗРК Patriot. Ударом гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять ракетных комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что Patriot на Украине уязвим для российских атак, потому что работа его радаров выдает местоположение. Российские бойцы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он также отметил, что Россия поразила крупные склады с западным оружием в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Ранее, 16 мая 2023 года, российские войска во время атаки по украинским базам поразили ЗРК Patriot. Ударом гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять ракетных комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что Patriot на Украине уязвим для российских атак, потому что работа его радаров выдает местоположение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям