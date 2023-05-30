Российские войска уничтожили еще один Patriot в Киеве

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Российские военные поразили еще один Patriot на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он также отметил, что Россия поразила крупные склады с западным оружием в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

Ранее, 16 мая 2023 года, российские войска во время атаки по украинским базам поразили ЗРК Patriot. Ударом гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять ракетных комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что Patriot на Украине уязвим для российских атак, потому что работа его радаров выдает местоположение.

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Российские бойцы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. «Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Он также отметил, что Россия поразила крупные склады с западным оружием в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Ранее, 16 мая 2023 года, российские войска во время атаки по украинским базам поразили ЗРК Patriot. Ударом гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» уничтожили пять ракетных комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что Patriot на Украине уязвим для российских атак, потому что работа его радаров выдает местоположение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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