Американский ветеран скептически оценил слова Макрона о поддержке Западом Украины в условиях, когда конфликт становится затяжным. Об этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен написал в соцсети.
«Даже поддержка со стороны западных стран не сможет изменить того факта, что Украина проиграет в конфликте. Ситуация вокруг Украины в будущем станет уроком для США и их союзников», — сообщил Дрейвен в Twitter.
По словам американского ветерана, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, поскольку они все равно проиграют. Драйвен подчеркнул неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.
Ранее URA.RU сообщало, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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