31 мая 2023

В США отреагировали на слова Макрона о помощи ВСУ

Ветеран ВС США Дрейвен: поддержка Запада не сыграет роли в украинском конфликте
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. flickrpd. Екатеринбург, военная техника, сша, солдат, армия сша, американская армия
Американский ветеран уверен, что Украина проиграет в конфликте России, несмотря на поддержку ВСУ Западом Фото:

Американский ветеран скептически оценил слова Макрона о поддержке Западом Украины в условиях, когда конфликт становится затяжным. Об этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен написал в соцсети.

«Даже поддержка со стороны западных стран не сможет изменить того факта, что Украина проиграет в конфликте. Ситуация вокруг Украины в будущем станет уроком для США и их союзников», — сообщил Дрейвен в Twitter.

По словам американского ветерана, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, поскольку они все равно проиграют. Драйвен подчеркнул неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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Американский ветеран скептически оценил слова Макрона о поддержке Западом Украины в условиях, когда конфликт становится затяжным. Об этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен написал в соцсети. «Даже поддержка со стороны западных стран не сможет изменить того факта, что Украина проиграет в конфликте. Ситуация вокруг Украины в будущем станет уроком для США и их союзников», — сообщил Дрейвен в Twitter. По словам американского ветерана, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, поскольку они все равно проиграют. Драйвен подчеркнул неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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