В США отреагировали на слова Макрона о помощи ВСУ

Ветеран ВС США Дрейвен: поддержка Запада не сыграет роли в украинском конфликте

01 июня 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Американский ветеран уверен, что Украина проиграет в конфликте России, несмотря на поддержку ВСУ Западом Фото: flickrpd/pickupimage.com Американский ветеран скептически оценил слова Макрона о поддержке Западом Украины в условиях, когда конфликт становится затяжным. Об этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен написал в соцсети. «Даже поддержка со стороны западных стран не сможет изменить того факта, что Украина проиграет в конфликте. Ситуация вокруг Украины в будущем станет уроком для США и их союзников», — сообщил Дрейвен в Twitter. По словам американского ветерана, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, поскольку они все равно проиграют. Драйвен подчеркнул неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американский ветеран скептически оценил слова Макрона о поддержке Западом Украины в условиях, когда конфликт становится затяжным. Об этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен написал в соцсети. «Даже поддержка со стороны западных стран не сможет изменить того факта, что Украина проиграет в конфликте. Ситуация вокруг Украины в будущем станет уроком для США и их союзников», — сообщил Дрейвен в Twitter. По словам американского ветерана, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, поскольку они все равно проиграют. Драйвен подчеркнул неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. Ранее URA.RU сообщало, что Украина фактически проиграла России, несмотря на заверения Запада об обратном. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.