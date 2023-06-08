Мэр Нижнего Тагила обратился к главам сел из-за пожаров. Фото

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил вклад глав сел в тушении пожаров

09 июня 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле все пожары локализованы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) поблагодарил глав сельских населенных пунктов за оперативность в ликвидации пожаров. 8 июня на собрании с главами населенных пунктов городского округа Пинаев заявил, что благодаря патрулям, добровольцам и самим управленцам, все пожары локализованы и не привели к большим потерям. «Ситуация по предотвращению пожаров находится под пристальным вниманием Владислава Пинаева. На собрании с главами сельских населенных пунктов он отметил оперативность в ликвидации возгораний и добавил, что благодаря работе добровольцев, патрулей и самих глав, все пожары локализованы», — пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила на официальном сайте, ссылаясь на Пинаева. В пресс-службе Нижнего Тагила отметили, что в городском округе осенью и весной будут выполняться работы по обустройству минерализованных полос. Также к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. Каждый день тысячи спасателей и добровольцев выходят на тушение лесных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров и посещения лесов. Однако с 6 июня свердловчанам разрешили ходить в лес . Фото: сайт администрации Нижнего Тагила Фото: сайт администрации Нижнего Тагила Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) поблагодарил глав сельских населенных пунктов за оперативность в ликвидации пожаров. 8 июня на собрании с главами населенных пунктов городского округа Пинаев заявил, что благодаря патрулям, добровольцам и самим управленцам, все пожары локализованы и не привели к большим потерям. «Ситуация по предотвращению пожаров находится под пристальным вниманием Владислава Пинаева. На собрании с главами сельских населенных пунктов он отметил оперативность в ликвидации возгораний и добавил, что благодаря работе добровольцев, патрулей и самих глав, все пожары локализованы», — пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила на официальном сайте, ссылаясь на Пинаева. В пресс-службе Нижнего Тагила отметили, что в городском округе осенью и весной будут выполняться работы по обустройству минерализованных полос. Также к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути. Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. Каждый день тысячи спасателей и добровольцев выходят на тушение лесных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров и посещения лесов. Однако с 6 июня свердловчанам разрешили ходить в лес.