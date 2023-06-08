Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) поблагодарил глав сельских населенных пунктов за оперативность в ликвидации пожаров. 8 июня на собрании с главами населенных пунктов городского округа Пинаев заявил, что благодаря патрулям, добровольцам и самим управленцам, все пожары локализованы и не привели к большим потерям.
«Ситуация по предотвращению пожаров находится под пристальным вниманием Владислава Пинаева. На собрании с главами сельских населенных пунктов он отметил оперативность в ликвидации возгораний и добавил, что благодаря работе добровольцев, патрулей и самих глав, все пожары локализованы», — пишет пресс-служба мэрии Нижнего Тагила на официальном сайте, ссылаясь на Пинаева.
В пресс-службе Нижнего Тагила отметили, что в городском округе осенью и весной будут выполняться работы по обустройству минерализованных полос. Также к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути.
Ландшафтные пожары в Свердловской области начались в апреле. Каждый день тысячи спасателей и добровольцев выходят на тушение лесных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров и посещения лесов. Однако с 6 июня свердловчанам
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.