Дуда: число беженцев в Польше увеличилось после подрыва Каховской ГЭС

После аварии на Каховской ГЭС в Польше стало больше беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«После начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло», — передают слова Дуда РИА Новости. Он отметил, что сейчас в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона граждан Украины.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины была разрушена Каховская ГЭС. Спасатели эвакуировали из затопленных районов более 6000 человек. Позже первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что войска Украины обстреливают места эвакуации.
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