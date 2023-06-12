Дуда: число беженцев в Польше увеличилось после подрыва Каховской ГЭС

13 июня 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

После начала контрнаступления число граждан Украины прибывающих в Польшу выросло Фото: Официальный сайт президента Украины После аварии на Каховской ГЭС в Польше стало больше беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «После начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло», — передают слова Дуда РИА Новости. Он отметил, что сейчас в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона граждан Украины. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины была разрушена Каховская ГЭС. Спасатели эвакуировали из затопленных районов более 6000 человек. Позже первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что войска Украины обстреливают места эвакуации.

После аварии на Каховской ГЭС в Польше стало больше беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «После начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло», — передают слова Дуда РИА Новости. Он отметил, что сейчас в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона граждан Украины. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины была разрушена Каховская ГЭС. Спасатели эвакуировали из затопленных районов более 6000 человек. Позже первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что войска Украины обстреливают места эвакуации.