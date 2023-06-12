12 июня 2023

Дуда: число беженцев в Польше увеличилось после подрыва Каховской ГЭС

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
После начала контрнаступления число граждан Украины прибывающих в Польшу выросло Фото:

После аварии на Каховской ГЭС в Польше стало больше беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«После начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло», — передают слова Дуда РИА Новости. Он отметил, что сейчас в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины была разрушена Каховская ГЭС. Спасатели эвакуировали из затопленных районов более 6000 человек. Позже первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что войска Украины обстреливают места эвакуации.

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После аварии на Каховской ГЭС в Польше стало больше беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «После начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло», — передают слова Дуда РИА Новости. Он отметил, что сейчас в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона граждан Украины. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины была разрушена Каховская ГЭС. Спасатели эвакуировали из затопленных районов более 6000 человек. Позже первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил о том, что войска Украины обстреливают места эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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