В Кремле осудили решение Молдавии отменить День Победы

22 июня 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Кремле осудили решение Молдавии отменить День Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле разочарованы решением властей Молдавии отменить празднование 9 Мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Относимся [к этому решению] чрезвычайно негативно. Подобные решения очень большо отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих очень много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование», — отметил Песков. Власти Молдавии поддержали инициативу об отмене Дня Победы. Вместо этого они намерены утвердить 8 мая как День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Дорин Речан. Ранее аналогичное решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле разочарованы решением властей Молдавии отменить празднование 9 Мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Относимся [к этому решению] чрезвычайно негативно. Подобные решения очень большо отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих очень много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование», — отметил Песков. Власти Молдавии поддержали инициативу об отмене Дня Победы. Вместо этого они намерены утвердить 8 мая как День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Дорин Речан. Ранее аналогичное решение принял президент Украины Владимир Зеленский.