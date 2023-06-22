В Кремле осудили решение Молдавии отменить День Победы

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
В Кремле осудили решение Молдавии отменить День Победы Фото:

В Кремле разочарованы решением властей Молдавии отменить празднование 9 Мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Относимся [к этому решению] чрезвычайно негативно. Подобные решения очень большо отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих очень много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование», — отметил Песков.

Власти Молдавии поддержали инициативу об отмене Дня Победы. Вместо этого они намерены утвердить 8 мая как День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Дорин Речан. Ранее аналогичное решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

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В Кремле разочарованы решением властей Молдавии отменить празднование 9 Мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Относимся [к этому решению] чрезвычайно негативно. Подобные решения очень большо отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих очень много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование», — отметил Песков. Власти Молдавии поддержали инициативу об отмене Дня Победы. Вместо этого они намерены утвердить 8 мая как День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Дорин Речан. Ранее аналогичное решение принял президент Украины Владимир Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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