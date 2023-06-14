Правительство ЯНАО поможет городу в ДНР восстановить спортивную активность

Власти ЯНАО составили план по возрождению спорта в Волновахе
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Соревнования по самбо в спортивной школе в г. Гагарин. Смоленская область, г. Гагарин, турнир, борьба, соревнования, спорт, дети, рефери, судья, самбо, молодежь, юноши
Департамент спорта ЯНАО проведет в Волновахе сборы по игровым видам спорта и единоборствам Фото:

Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО совместно со спортивным ведомством Волновахи сформировали план совместных спортивных мероприятий до конца 2023 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Ямала.

«В ближайшее время будут организованы учебно-тренировочные сборы для 125 спортсменов и 10 тренеров из Волновахи. В них примут участие сборные команды по баскетболу, волейболу, футболу, дзюдо, пауэрлифтингу, боксу, греко-римской борьбе, кикбоксингу. Во время сборов пройдут и курсы повышения квалификации для тренеров», — говорится в сообщении.

Известно, что Ямал берет на себя всю организацию и координацию сборов. «В будущем планируем тесное взаимодействие со спортсменами Волновахи, будем приглашать их и тренеров к нам на Ямал для участия в региональных спортивных соревнованиях», — пояснил первый заместитель департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Алексей Щелконогов.

Ранее URA.RU рассказало, что результаты сотрудничества с ДНР лично оценил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он посетил отстроенный больничный комплекс в Волновахском районе.

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Департамент по физической культуре и спорту ЯНАО совместно со спортивным ведомством Волновахи сформировали план совместных спортивных мероприятий до конца 2023 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Ямала. «В ближайшее время будут организованы учебно-тренировочные сборы для 125 спортсменов и 10 тренеров из Волновахи. В них примут участие сборные команды по баскетболу, волейболу, футболу, дзюдо, пауэрлифтингу, боксу, греко-римской борьбе, кикбоксингу. Во время сборов пройдут и курсы повышения квалификации для тренеров», — говорится в сообщении. Известно, что Ямал берет на себя всю организацию и координацию сборов. «В будущем планируем тесное взаимодействие со спортсменами Волновахи, будем приглашать их и тренеров к нам на Ямал для участия в региональных спортивных соревнованиях», — пояснил первый заместитель департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Алексей Щелконогов. Ранее URA.RU рассказало, что результаты сотрудничества с ДНР лично оценил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он посетил отстроенный больничный комплекс в Волновахском районе.
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