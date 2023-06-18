«Страна.ua»: продажу гуманитарной помощи для ВСУ поставили на поток

Украина распродает гуманитарную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины

С начала 2023 года Минобороны Украины зафиксировало более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных. Торговля такими товарами поставлена «на поток». Об этом рассказал глава украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В течение 2023 года Минобороны Украины и Гостаможслужба проверили более пяти тысяч случаев перемещения товаров гуманитарной помощи в воинские части. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. <…> Продажу гуманитарки давно поставили на поток», — подчеркнул Олег Пендзин в беседе с украинским изданием «Страна.ua».

По его словам, товары, предназначенные для военных в рамках гуманитарной помощи, можно найти в свободной продаже на рынках страны. Там можно приобрести бронежилеты, очки ночного видения, тепловизоры и не только. Пендзин уточнил, что на некоторых вещах есть специальная бирка «не для продажи».

Также издание приводит слова нескольких волонтеров, которые рассказали о целой схеме, касающейся продажи гуманитарной помощи. Для того чтобы избежать уплаты налогов, в страну могут завозить товары под видом гуманитарной помощи, но вместо воинской части они окажутся на рынке. Есть и такие случаи, когда на границе в качестве «десятины» отбирают часть вещей из гуманитарной помощи.

Это не первый случай продали Украиной товаров, поставляемых ей в рамках гуманитарной помощи. Например, на торговых интернет-площадках замечали объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Также сообщалось, что Киев распродает оружие и военную технику, поставляемые Западом.