«Страна.ua»: продажу гуманитарной помощи для ВСУ поставили на поток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина распродает гуманитарную помощь Фото:

С начала 2023 года Минобороны Украины зафиксировало более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных. Торговля такими товарами поставлена «на поток». Об этом рассказал глава украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В течение 2023 года Минобороны Украины и Гостаможслужба проверили более пяти тысяч случаев перемещения товаров гуманитарной помощи в воинские части. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. <…> Продажу гуманитарки давно поставили на поток», — подчеркнул Олег Пендзин в беседе с украинским изданием «Страна.ua».

По его словам, товары, предназначенные для военных в рамках гуманитарной помощи, можно найти в свободной продаже на рынках страны. Там можно приобрести бронежилеты, очки ночного видения, тепловизоры и не только. Пендзин уточнил, что на некоторых вещах есть специальная бирка «не для продажи».

Также издание приводит слова нескольких волонтеров, которые рассказали о целой схеме, касающейся продажи гуманитарной помощи. Для того чтобы избежать уплаты налогов, в страну могут завозить товары под видом гуманитарной помощи, но вместо воинской части они окажутся на рынке. Есть и такие случаи, когда на границе в качестве «десятины» отбирают часть вещей из гуманитарной помощи.

Это не первый случай продали Украиной товаров, поставляемых ей в рамках гуманитарной помощи. Например, на торговых интернет-площадках замечали объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Также сообщалось, что Киев распродает оружие и военную технику, поставляемые Западом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года Минобороны Украины зафиксировало более 650 случаев пропажи гуманитарной помощи для военных. Торговля такими товарами поставлена «на поток». Об этом рассказал глава украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В течение 2023 года Минобороны Украины и Гостаможслужба проверили более пяти тысяч случаев перемещения товаров гуманитарной помощи в воинские части. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. <…> Продажу гуманитарки давно поставили на поток», — подчеркнул Олег Пендзин в беседе с украинским изданием «Страна.ua». По его словам, товары, предназначенные для военных в рамках гуманитарной помощи, можно найти в свободной продаже на рынках страны. Там можно приобрести бронежилеты, очки ночного видения, тепловизоры и не только. Пендзин уточнил, что на некоторых вещах есть специальная бирка «не для продажи». Также издание приводит слова нескольких волонтеров, которые рассказали о целой схеме, касающейся продажи гуманитарной помощи. Для того чтобы избежать уплаты налогов, в страну могут завозить товары под видом гуманитарной помощи, но вместо воинской части они окажутся на рынке. Есть и такие случаи, когда на границе в качестве «десятины» отбирают часть вещей из гуманитарной помощи. Это не первый случай продали Украиной товаров, поставляемых ей в рамках гуманитарной помощи. Например, на торговых интернет-площадках замечали объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink. Также сообщалось, что Киев распродает оружие и военную технику, поставляемые Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...