Ио спикера челябинского заксобрания высказался о мятеже Пригожина

Будущий глава челябинского заксобрания Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и объединиться

24 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Олег Гербер призвал забыть о разногласиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Исполняющий обязанности председателя заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и поддержать позицию президента Владимира Путина в ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается telegram-канале газеты заскобрания региона «Парламентская неделя». «Друзья, коллеги, вообще все, кто это прочитает — давайте забудем о любых разногласиях. Забудем о разных политических взглядах. Единым фронтом поддержим нашу родину и нашего президента!» — приводит газета слова Гербера. Ио главы заксобрания призвал переслушивать слова президента, пока каждый не услышит слово «единство». По словам Гербера, любые разногласия сейчас на руку противнику, но в трудные времена необходимо объединиться. Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа, который поднял основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что все виновные в организации мятежа будут привлечены к ответственности.

Исполняющий обязанности председателя заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и поддержать позицию президента Владимира Путина в ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается telegram-канале газеты заскобрания региона «Парламентская неделя». «Друзья, коллеги, вообще все, кто это прочитает — давайте забудем о любых разногласиях. Забудем о разных политических взглядах. Единым фронтом поддержим нашу родину и нашего президента!» — приводит газета слова Гербера. Ио главы заксобрания призвал переслушивать слова президента, пока каждый не услышит слово «единство». По словам Гербера, любые разногласия сейчас на руку противнику, но в трудные времена необходимо объединиться. Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа, который поднял основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что все виновные в организации мятежа будут привлечены к ответственности.