23 июня 2023

Ио спикера челябинского заксобрания высказался о мятеже Пригожина

Будущий глава челябинского заксобрания Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и объединиться
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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, портрет, гербер олег
Олег Гербер призвал забыть о разногласиях Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Исполняющий обязанности председателя заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и поддержать позицию президента Владимира Путина в ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается telegram-канале газеты заскобрания региона «Парламентская неделя».

«Друзья, коллеги, вообще все, кто это прочитает — давайте забудем о любых разногласиях. Забудем о разных политических взглядах. Единым фронтом поддержим нашу родину и нашего президента!» — приводит газета слова Гербера.

Ио главы заксобрания призвал переслушивать слова президента, пока каждый не услышит слово «единство». По словам Гербера, любые разногласия сейчас на руку противнику, но в трудные времена необходимо объединиться.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа, который поднял основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что все виновные в организации мятежа будут привлечены к ответственности.

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Исполняющий обязанности председателя заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал забыть о разногласиях и поддержать позицию президента Владимира Путина в ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается telegram-канале газеты заскобрания региона «Парламентская неделя». «Друзья, коллеги, вообще все, кто это прочитает — давайте забудем о любых разногласиях. Забудем о разных политических взглядах. Единым фронтом поддержим нашу родину и нашего президента!» — приводит газета слова Гербера. Ио главы заксобрания призвал переслушивать слова президента, пока каждый не услышит слово «единство». По словам Гербера, любые разногласия сейчас на руку противнику, но в трудные времена необходимо объединиться. Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа, который поднял основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину», пообещав, что все виновные в организации мятежа будут привлечены к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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