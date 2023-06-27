Путин запустил реформу среди силовиков после мятежа «Вагнера»

Военные структуры будут работать на опережение

27 июня 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников силовых ведомств за эффективную работу в экстремальных условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин сделал выводы после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» и намерен усовершенствовать силовые структуры страны. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы общения главы государства с военнослужащими Минобороны РФ, правоохранительных органов и спецслужб 27 июня. Путин высоко оценил роль военных, которым удалось предотвратить начало гражданской войны, но принял ряд решений, которые позволят в будущем избежать таких угроз, говорят аналитики. Выступление Верховного Главнокомандующего прошло на Соборной площади Кремля. Путин поблагодарил личный состав подразделений Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — подчеркнул президент. Президент РФ Владимир Путин (в центре) выступил с обращением к сотрудникам Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечили порядок во время мятежа Фото с сайта kremlin.ru // Сергей Гунеев, РИА «Новости» Путин особо подчеркнул важность эффективного исполнения поставленных задач в условиях проводимой спецоперации. Он отметил, что сотрудники силовых структур обеспечили работу важнейших центров управления, стратегических и оборонных объектов. «Безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО», — сказал российский лидер. Президент прервал свое обращение минутой молчания в память о летчиках, погибших в противостоянии с мятежниками. В заключительной части своего обращения Путин поблагодарил присутствующих за «отвагу, доблесть и верность народу России». «Ваша решимость и мужество, так же как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — подчеркнул глава государства. Статья по теме Путин поставил точку в истории с мятежом ЧВК «Вагнер» Позже президент продолжил общение с военнослужащими Министерства обороны в Кремле. Он более подробно остановился на произошедших событиях и последствиях, которых удалось избежать. «Всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности. Хаос в стране был бы неизбежен и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать, но ничего не получается и, надеюсь, ничего не получится, даже уверен в этом. Но точно совершенно — воспользовались бы. Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены. И вы этого не допустили», — подчеркнул Путин. Президент сообщил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» обеспечивалась государством. На содержание бойцов и стимулирующие выплаты с мая 2022 по май 2023 года было направлено более 86 млрд рублей. Кроме того, компания «Конкорд», собственник «Вагнера», получила от государства, поставляя продукты питания для армии через «Военторг», 80 млрд рублей за год. «Содержание полностью взяло на себя государство, а „Конкорд“ заработал 80 млрд рублей. Надеюсь, что никто ничего не украл. Или украл поменьше. Будем разбираться, безусловно», — заявил Путин. Силовые структуры России предотвратили начало гражданской войны Фото с сайта kremlin.ru // Сергей Гунеев, РИА «Новости» При этом Верховный Главнокомандующий почеркнул успехи российской армии на фронте. Путин заявил, что по обновленным данным с начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. «А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей», — подчеркнул президент. По словам Путина, он уже дал соответствующее поручение Министерству обороны представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. Также президент напомнил, что из числа отличившихся в бою будет формироваться костяк руководства Вооруженных сил России. Несмотря на успешное предотвращение вооруженного мятежа, Путин сделал серьезные выводы. В его обращении к силовикам содержались завуалированные сигналы о конкретных решениях, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Силовые структуры могли бы сработать лучше, более эффективно, особенно в части работы на опережение. Президент дает понять, что эти системы нуждаются в совершенствовании. Например, усиление контрразведки, работы замполитов, а вооружена тяжелым оружием должна быть не только армия. Поэтому не случайно сегодня главная новость — Национальная гвардия будет усилена тяжелым вооружением», — пояснил Нечаев. На встрече с военнослужащими Министерства обороны в Кремле Путин озвучил свежие фронтовые сводки о потерях противника Фото с сайта kremlin.ru // Михаил Терещенко, ТАСС Путин показал, благодаря кому удалось остановить военный мятеж и не допустить кровопролития в субботу 24 июня. В своем обращении к сотрудникам силовых ведомств президент закрепил официальную интерпретацию произошедших событий, от которой власть будет отталкиваться при дальнейшем принятии решений, пояснил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Был мятеж, государство оказалось дееспособно, общество было цельно и едино, службы верны своему долгу и присяге. Именно четкая позиция государственных органов и консолидация общества не позволили мятежу развиться по негативному сценарию. Таким образом, эта интерпретация окончательно закрепляется и становится официальной версией произошедших событий», — сказал эксперт. Статья по теме Власти РФ выдержали стресс-тест 24 июня Путин показал, что политическая система России выдержала проверку на устойчивость и стабильность. Именно сплоченность и успешная работа вооруженных сил и правоохранительных органов подчеркнула прочность системы, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Страна пережила молниеносный, но кризисный момент и единство в силовом блоке, в институтах государственной власти, в гражданском секторе, в информационном пространстве не дали конфликту разрастись и привести к пагубным последствиям. Кровавое колесо истории не провернулось, и в этом огромная заслуга силового блока», — подытожил Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сделал выводы после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» и намерен усовершенствовать силовые структуры страны. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы общения главы государства с военнослужащими Минобороны РФ, правоохранительных органов и спецслужб 27 июня. Путин высоко оценил роль военных, которым удалось предотвратить начало гражданской войны, но принял ряд решений, которые позволят в будущем избежать таких угроз, говорят аналитики. Выступление Верховного Главнокомандующего прошло на Соборной площади Кремля. Путин поблагодарил личный состав подразделений Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — подчеркнул президент. Путин особо подчеркнул важность эффективного исполнения поставленных задач в условиях проводимой спецоперации. Он отметил, что сотрудники силовых структур обеспечили работу важнейших центров управления, стратегических и оборонных объектов. «Безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных Сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО», — сказал российский лидер. Президент прервал свое обращение минутой молчания в память о летчиках, погибших в противостоянии с мятежниками. В заключительной части своего обращения Путин поблагодарил присутствующих за «отвагу, доблесть и верность народу России». Позже президент продолжил общение с военнослужащими Министерства обороны в Кремле. Он более подробно остановился на произошедших событиях и последствиях, которых удалось избежать. «Всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот, что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности. Президент сообщил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» обеспечивалась государством. На содержание бойцов и стимулирующие выплаты с мая 2022 по май 2023 года было направлено более 86 млрд рублей. Кроме того, компания «Конкорд», собственник «Вагнера», получила от государства, поставляя продукты питания для армии через «Военторг», 80 млрд рублей за год. «Содержание полностью взяло на себя государство, а „Конкорд“ заработал 80 млрд рублей. Надеюсь, что никто ничего не украл. Или украл поменьше. Будем разбираться, безусловно», — заявил Путин. При этом Верховный Главнокомандующий почеркнул успехи российской армии на фронте. Путин заявил, что по обновленным данным с начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. «А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей», — подчеркнул президент. По словам Путина, он уже дал соответствующее поручение Министерству обороны представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. Также президент напомнил, что из числа отличившихся в бою будет формироваться костяк руководства Вооруженных сил России. Несмотря на успешное предотвращение вооруженного мятежа, Путин сделал серьезные выводы. В его обращении к силовикам содержались завуалированные сигналы о конкретных решениях, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Силовые структуры могли бы сработать лучше, более эффективно, особенно в части работы на опережение. Путин показал, благодаря кому удалось остановить военный мятеж и не допустить кровопролития в субботу 24 июня. В своем обращении к сотрудникам силовых ведомств президент закрепил официальную интерпретацию произошедших событий, от которой власть будет отталкиваться при дальнейшем принятии решений, пояснил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Был мятеж, государство оказалось дееспособно, общество было цельно и едино, службы верны своему долгу и присяге. Именно четкая позиция государственных органов и консолидация общества не позволили мятежу развиться по негативному сценарию. Таким образом, эта интерпретация окончательно закрепляется и становится официальной версией произошедших событий», — сказал эксперт. Путин показал, что политическая система России выдержала проверку на устойчивость и стабильность. Именно сплоченность и успешная работа вооруженных сил и правоохранительных органов подчеркнула прочность системы, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Страна пережила молниеносный, но кризисный момент и единство в силовом блоке, в институтах государственной власти, в гражданском секторе, в информационном пространстве не дали конфликту разрастись и привести к пагубным последствиям. Кровавое колесо истории не провернулось, и в этом огромная заслуга силового блока», — подытожил Солонников.