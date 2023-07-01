The Telegraph: украинские боевики вооружаются в секс-шопах Краматорска

02 июля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ стали большой частью клиентуры секс-шопа Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краматорске солдаты Вооруженных сил Украины покупают боевые ножи в местном секс-шопе под названием «Love». Об этом узнали корреспонденты The Telegraph. «В секс-шопе „Love“ в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая выставка боевых ножей, предназначенных для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — рассказали в статье журналисты. По словам продавцов, с которыми пообщалась корреспонденты, в магазин приходило так много солдат ВСУ, что там начали продавать и боевые ножи. Обслуживая «и поле боя, и спальню», Краматорск стал местом, где «смешиваются война и любовь», считают в The Telegraph. Продолжающиеся боевые действия на Украине изменили секс-индустрию страны. За время проведения спецоперации на 65% выросли продажи секс-игрушек на дистанционном управлении. Такие изделия помогают людям сохранять близость на далеком расстоянии, пишет МК .

В Краматорске солдаты Вооруженных сил Украины покупают боевые ножи в местном секс-шопе под названием «Love». Об этом узнали корреспонденты The Telegraph. «В секс-шопе „Love“ в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая выставка боевых ножей, предназначенных для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — рассказали в статье журналисты. По словам продавцов, с которыми пообщалась корреспонденты, в магазин приходило так много солдат ВСУ, что там начали продавать и боевые ножи. Обслуживая «и поле боя, и спальню», Краматорск стал местом, где «смешиваются война и любовь», считают в The Telegraph. Продолжающиеся боевые действия на Украине изменили секс-индустрию страны. За время проведения спецоперации на 65% выросли продажи секс-игрушек на дистанционном управлении. Такие изделия помогают людям сохранять близость на далеком расстоянии, пишет МК.