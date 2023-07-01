01 июля 2023

The Telegraph: украинские боевики вооружаются в секс-шопах Краматорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Солдаты ВСУ стали большой частью клиентуры секс-шопа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Краматорске солдаты Вооруженных сил Украины покупают боевые ножи в местном секс-шопе под названием «Love». Об этом узнали корреспонденты The Telegraph.

«В секс-шопе „Love“ в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая выставка боевых ножей, предназначенных для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — рассказали в статье журналисты.

По словам продавцов, с которыми пообщалась корреспонденты, в магазин приходило так много солдат ВСУ, что там начали продавать и боевые ножи. Обслуживая «и поле боя, и спальню», Краматорск стал местом, где «смешиваются война и любовь», считают в The Telegraph.

Продолжающиеся боевые действия на Украине изменили секс-индустрию страны. За время проведения спецоперации на 65% выросли продажи секс-игрушек на дистанционном управлении. Такие изделия помогают людям сохранять близость на далеком расстоянии, пишет МК.

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В Краматорске солдаты Вооруженных сил Украины покупают боевые ножи в местном секс-шопе под названием «Love». Об этом узнали корреспонденты The Telegraph. «В секс-шопе „Love“ в городе Краматорске сотрудники гордятся тем, что удовлетворяют каждое желание своих клиентов. Среди нижнего белья и секс-игрушек есть устрашающая выставка боевых ножей, предназначенных для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — рассказали в статье журналисты. По словам продавцов, с которыми пообщалась корреспонденты, в магазин приходило так много солдат ВСУ, что там начали продавать и боевые ножи. Обслуживая «и поле боя, и спальню», Краматорск стал местом, где «смешиваются война и любовь», считают в The Telegraph. Продолжающиеся боевые действия на Украине изменили секс-индустрию страны. За время проведения спецоперации на 65% выросли продажи секс-игрушек на дистанционном управлении. Такие изделия помогают людям сохранять близость на далеком расстоянии, пишет МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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