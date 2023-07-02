Киев готовит второй этап наступления: главное к вечеру 2 июля

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, сау, артиллерия, ВСУ, stock
Киев начал перебрасывать войска в Запорожье для второго этапа наступления Фото:
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Украинская армия в Запорожье готова ко второму этапу наступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июля.

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Украинская армия в Запорожье готова ко второму этапу наступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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