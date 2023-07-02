Киев готовит второй этап наступления: главное к вечеру 2 июля

Киев начал перебрасывать войска в Запорожье для второго этапа наступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия в Запорожье готова ко второму этапу наступления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 июля.
- ВСУ в Запорожье начали готовиться ко второму этапу наступления. Киев уже активно перебрасывает туда войска, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцев ждет «страшная» осень. Он порекомендовал гражданам Украины уезжать летом в другие страны.
- Украинские военные удивились выживаемости российских бойцов. Трое военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ записали реакцию на YouTube, где они удивляются тому, как солдаты ВС России выжили после многократных обстрелов их блиндажа.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что боится потерять двухпартийную поддержку США. Причиной тому стали заявления некоторых американских республиканцев о прекращении поддержки Киева.
- Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод ВСУ при попытке атаковать российские позиции в районе поселка Новоселовского в ЛНР. По данным Минобороны РФ, шестеро украинских военных было взято в плен.
- Над Черным морем, в 120 километрах от Севастополя был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Дрон вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия.
- Российские войска полностью уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на Антоновском острове в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.
- Командир батальона 37-й морской пехотной бригады ВСУ с позывным «Спартанец» заявил, что французские танки AMX-10 RC, переданные Киеву, непригодны для наступления украинской армии. По его словам, техника имеет очень легкую броню.
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