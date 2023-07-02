Российские войска уничтожили взвод ВСУ и взяли в плен 6 человек

После попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Новоселовского (ЛНР) было взято в плен шестеро украинских бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили взвод живой силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Потери противника [после атаки в районе Новоселовского] составили более взвода живой силы, БТР американского производства М113, шестеро военнослужащих взято в плен», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака была остановлена огнем артиллерии. По сообщению ведомства, выжившие украинские военные отошли от позиций.
В июне Минобороны сообщало о девяти взятых в плен бойцах ВСУ. Уточняется, что они сложили оружие прямо на поле боя, передает телеканал 360. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что украинские военные все чаще сдаются в плен российской стороне, пишет «Национальная служба новостей».
После попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Новоселовского (ЛНР) было взято в плен шестеро украинских бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили взвод живой силы. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Потери противника [после атаки в районе Новоселовского] составили более взвода живой силы, БТР американского производства М113, шестеро военнослужащих взято в плен», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака была остановлена огнем артиллерии. По сообщению ведомства, выжившие украинские военные отошли от позиций. В июне Минобороны сообщало о девяти взятых в плен бойцах ВСУ. Уточняется, что они сложили оружие прямо на поле боя, передает телеканал 360. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что украинские военные все чаще сдаются в плен российской стороне, пишет «Национальная служба новостей».