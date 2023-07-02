Российские войска уничтожили взвод ВСУ и взяли в плен 6 человек

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
ВС РФ уничтожили взвод ВСУ артиллерийским огнем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Новоселовского (ЛНР) было взято в плен шестеро украинских бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили взвод живой силы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Потери противника [после атаки в районе Новоселовского] составили более взвода живой силы, БТР американского производства М113, шестеро военнослужащих взято в плен», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака была остановлена огнем артиллерии. По сообщению ведомства, выжившие украинские военные отошли от позиций.

В июне Минобороны сообщало о девяти взятых в плен бойцах ВСУ. Уточняется, что они сложили оружие прямо на поле боя, передает телеканал 360. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что украинские военные все чаще сдаются в плен российской стороне, пишет «Национальная служба новостей».

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После попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Новоселовского (ЛНР) было взято в плен шестеро украинских бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили взвод живой силы. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Потери противника [после атаки в районе Новоселовского] составили более взвода живой силы, БТР американского производства М113, шестеро военнослужащих взято в плен», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака была остановлена огнем артиллерии. По сообщению ведомства, выжившие украинские военные отошли от позиций. В июне Минобороны сообщало о девяти взятых в плен бойцах ВСУ. Уточняется, что они сложили оружие прямо на поле боя, передает телеканал 360. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что украинские военные все чаще сдаются в плен российской стороне, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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