Президент Украины Владимир Зеленский не признал вину украинцев в ХолокостеФото: Официальный сайт президента Украины
В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски.
«Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska. Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине.
По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360.
В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски. «Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska. Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине. По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360.