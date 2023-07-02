В Польше назвали стыдную ошибку политики Зеленского Владимир Зеленский не признает участие украинских нацистов в Холокосте на Украине 03 июля 2023 в 08:04 Размер текста - 17 + Президент Украины Владимир Зеленский не признал вину украинцев в Холокосте Фото: Официальный сайт президента Украины В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски. «Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska . Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине. По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360. В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски. «Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska. Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине. По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям