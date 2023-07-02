02 июля 2023

В Польше назвали стыдную ошибку политики Зеленского

Владимир Зеленский не признает участие украинских нацистов в Холокосте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Владимир Зеленский не признал вину украинцев в Холокосте Фото:

В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски.

«Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska. Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине.

По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360.

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В Польше не понравилось выступление президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве, где он не признал участие украинцев в Холокосте. Об этом сообщил польский доктор Тадеуш Самборски. «Среди прочих поступков Президента Украины, меня удивляет отсутствие деятельности в сфере исторической памяти, определяющей участие и ответственность украинских националистов в уничтожении евреев — его соотечественников», — написал Самборски для издания Mysl Polska. Он отметил, что украинцы участвовали в Холокосте на Украине. По словам, у украинских националистов были знамена, которыми киевский режим гордится. «В конце концов, эти убийцы не были анонимными», — отметил он. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Украине появился нацизм, которые поддерживает Запад для достижений своих целей. Ранее украинские нацисты уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны, телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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