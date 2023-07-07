Компания Mars сообщала о пожертвовании Украине 25 миллионов долларов

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Компания жертвовала деньги Украине три раза Фото:

Компания, производящая шоколад Mars, с 2022 года пожертвовала Украине не менее 25,5 миллионов долларов. Информация о финансировании страны доступна на официальном сайте компании.

Впервые Mars профинансировал Украину 1 марта 2022 года. Генеральный директор компании Грант Рид говорил, что «потрясен событиями на Украине». Тогда было выделено 2 миллиона долларов. Следующая транзакция 10 миллионов долларов датируется 30 марта. Последняя на данный момент «помощь» на сумму 13,5 миллионов долларов была выделена в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars на предмет спонсирования ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Уточняется, что компания получает миллиардные доходы в РФ, пишет «Царьград».

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Компания, производящая шоколад Mars, с 2022 года пожертвовала Украине не менее 25,5 миллионов долларов. Информация о финансировании страны доступна на официальном сайте компании. Впервые Mars профинансировал Украину 1 марта 2022 года. Генеральный директор компании Грант Рид говорил, что «потрясен событиями на Украине». Тогда было выделено 2 миллиона долларов. Следующая транзакция 10 миллионов долларов датируется 30 марта. Последняя на данный момент «помощь» на сумму 13,5 миллионов долларов была выделена в мае 2023 года. Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars на предмет спонсирования ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Уточняется, что компания получает миллиардные доходы в РФ, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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