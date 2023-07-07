Компания Mars сообщала о пожертвовании Украине 25 миллионов долларов

Компания, производящая шоколад Mars, с 2022 года пожертвовала Украине не менее 25,5 миллионов долларов. Информация о финансировании страны доступна на официальном сайте компании.
Впервые Mars профинансировал Украину 1 марта 2022 года. Генеральный директор компании Грант Рид говорил, что «потрясен событиями на Украине». Тогда было выделено 2 миллиона долларов. Следующая транзакция 10 миллионов долларов датируется 30 марта. Последняя на данный момент «помощь» на сумму 13,5 миллионов долларов была выделена в мае 2023 года.
Ранее стало известно, что прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars на предмет спонсирования ВСУ, передает деловое издание «Взгляд». Уточняется, что компания получает миллиардные доходы в РФ, пишет «Царьград».
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