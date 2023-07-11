В ХМАО мэры ищут доверенных лиц для губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте, уточнив, что такой статус получат местные лидеры общественного мнения, которые будут задействованы в ходе избирательной кампании.
«Моор за время поездок в Югру не сможет объехать все муниципалитеты. Эту роль возьмут на себя его доверенные лица. Они будут встречаться с трудовыми коллективами и доносить до избирателей ключевые тезисы предвыборной программы. Найти таких людей мэры должны по всей Югре», — рассказал инсайдер.
Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ждут установок для проведения кампании по выбору губернатора Тюменской области. Информация должна была поступить в начале июля.
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