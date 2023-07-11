Мэры из ХМАО ищут доверенных лиц для тюменского губернатора Моора на предстоящих выборах. Инсайд

11 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Интересы Александра Моора на выборах в ХМАО будут представлять доверенные лица Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО мэры ищут доверенных лиц для губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте, уточнив, что такой статус получат местные лидеры общественного мнения, которые будут задействованы в ходе избирательной кампании. «Моор за время поездок в Югру не сможет объехать все муниципалитеты. Эту роль возьмут на себя его доверенные лица. Они будут встречаться с трудовыми коллективами и доносить до избирателей ключевые тезисы предвыборной программы. Найти таких людей мэры должны по всей Югре», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ждут установок для проведения кампании по выбору губернатора Тюменской области. Информация должна была поступить в начале июля.

В ХМАО мэры ищут доверенных лиц для губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте, уточнив, что такой статус получат местные лидеры общественного мнения, которые будут задействованы в ходе избирательной кампании. «Моор за время поездок в Югру не сможет объехать все муниципалитеты. Эту роль возьмут на себя его доверенные лица. Они будут встречаться с трудовыми коллективами и доносить до избирателей ключевые тезисы предвыборной программы. Найти таких людей мэры должны по всей Югре», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ждут установок для проведения кампании по выбору губернатора Тюменской области. Информация должна была поступить в начале июля.