Мэры из ХМАО ищут доверенных лиц для тюменского губернатора Моора на предстоящих выборах. Инсайд

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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Интересы Александра Моора на выборах в ХМАО будут представлять доверенные лица Фото:

В ХМАО мэры ищут доверенных лиц для губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте, уточнив, что такой статус получат местные лидеры общественного мнения, которые будут задействованы в ходе избирательной кампании.

«Моор за время поездок в Югру не сможет объехать все муниципалитеты. Эту роль возьмут на себя его доверенные лица. Они будут встречаться с трудовыми коллективами и доносить до избирателей ключевые тезисы предвыборной программы. Найти таких людей мэры должны по всей Югре», — рассказал инсайдер.

Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ждут установок для проведения кампании по выбору губернатора Тюменской области. Информация должна была поступить в начале июля.

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В ХМАО мэры ищут доверенных лиц для губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте, уточнив, что такой статус получат местные лидеры общественного мнения, которые будут задействованы в ходе избирательной кампании. «Моор за время поездок в Югру не сможет объехать все муниципалитеты. Эту роль возьмут на себя его доверенные лица. Они будут встречаться с трудовыми коллективами и доносить до избирателей ключевые тезисы предвыборной программы. Найти таких людей мэры должны по всей Югре», — рассказал инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО ждут установок для проведения кампании по выбору губернатора Тюменской области. Информация должна была поступить в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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