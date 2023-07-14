«РВ»: армия России уничтожает ВСУ «дедовскими» танками 15 июля 2023 в 04:44 Размер текста - 17 + ВС РФ атаковали ВСУ танками Т-54 в боях на левом фланге Запорожского фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Кременском направлении в Пятихатках российские войска уничтожают военнослужащих Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий. «Наши уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что речь идет о боях на левом фланге Запорожского фронта в которых также задействована новейшая техника РФ. Ранее в Минобороны сообщили, что Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. В зону проведения спецоперации уже отправлены новейшие российские танки Т-90 «Прорыв-3», напоминает MK.RU. По данным бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, у России больше танков, чем у Украины. На Кременском направлении в Пятихатках российские войска уничтожают военнослужащих Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий. «Наши уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что речь идет о боях на левом фланге Запорожского фронта в которых также задействована новейшая техника РФ. Ранее в Минобороны сообщили, что Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. В зону проведения спецоперации уже отправлены новейшие российские танки Т-90 «Прорыв-3», напоминает MK.RU. По данным бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, у России больше танков, чем у Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям