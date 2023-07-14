14 июля 2023

«РВ»: армия России уничтожает ВСУ «дедовскими» танками

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк, гусеница танка
ВС РФ атаковали ВСУ танками Т-54 в боях на левом фланге Запорожского фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Кременском направлении в Пятихатках российские войска уничтожают военнослужащих Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий.

«Наши уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что речь идет о боях на левом фланге Запорожского фронта в которых также задействована новейшая техника РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. В зону проведения спецоперации уже отправлены новейшие российские танки Т-90 «Прорыв-3», напоминает MK.RU. По данным бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, у России больше танков, чем у Украины.

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На Кременском направлении в Пятихатках российские войска уничтожают военнослужащих Украины (ВСУ) «дедовскими» танками Т-54. Об этом сообщают военные корреспонденты с места событий. «Наши уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там уточнили, что речь идет о боях на левом фланге Запорожского фронта в которых также задействована новейшая техника РФ. Ранее в Минобороны сообщили, что Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. В зону проведения спецоперации уже отправлены новейшие российские танки Т-90 «Прорыв-3», напоминает MK.RU. По данным бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, у России больше танков, чем у Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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