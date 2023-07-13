Экс-разведчик Риттер раскрыл, почему ВСУ не могут прорвать оборону РФ в зоне СВО Экс-разведчик США Риттер: у России больше танков, чем у Украины 14 июля 2023 в 05:35 Размер текста - 17 + ВСУ не подошли даже близко к прорыву, отметил Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет прорвать оборону России, поскольку последняя обладает значительным количеством танков. А иметь больше танков, чем у ВС РФ, просто невозможно. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Украина даже близко не подошла к прорыву. Как вообще можно иметь больше танков, чем у России?» — сказал Риттер в интервью на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Экс разведчик подчеркнул, что Киев не производит танков вовсе, но получает их от Запада. Что касается тех танков, что оказались на передовой, то они были уничтожены ВС РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard, поставленные Киеву союзниками, являются приоритетной целью для российской армии. Именно поэтому, считает президент, украинские солдаты отказываются ими управлять. Путин также отметил, что западные танки горят лучше, чем все остальные, передает слова российского лидера МК . Украина не сможет прорвать оборону России, поскольку последняя обладает значительным количеством танков. А иметь больше танков, чем у ВС РФ, просто невозможно. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Украина даже близко не подошла к прорыву. Как вообще можно иметь больше танков, чем у России?» — сказал Риттер в интервью на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Экс разведчик подчеркнул, что Киев не производит танков вовсе, но получает их от Запада. Что касается тех танков, что оказались на передовой, то они были уничтожены ВС РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что танки Leopard, поставленные Киеву союзниками, являются приоритетной целью для российской армии. Именно поэтому, считает президент, украинские солдаты отказываются ими управлять. Путин также отметил, что западные танки горят лучше, чем все остальные, передает слова российского лидера МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям