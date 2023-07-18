Военкор Пегов: Белоруссия легализовала ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, который позволит легализовать пребывание ЧВК «Вагнер» на территории республики. Такое мнение высказал военный корреспондент Семен Пегов.
Военкор, со ссылкой на главу Минобороны Белоруссии, заявил, что указ даст возможность непризванным гражданам защищать страну с оружием в руках. «Сразу следом Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров, очевидно, что это звенья одной цепи и все это позволит легализовать появление „Вагнеров“ на территории Белоруссии», — написал Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.
Лукашенко подписал закон о народном ополчении 17 июля. Согласно заявлениям Минобороны республики, указ позволит создавать вооруженные добровольческие формирования, передает деловое издание «Взгляд». Также для граждан будут созданы условия для содействия территориальным органам внутренних дел, пишет RT.
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