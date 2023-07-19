NBC: Трампа обвинили по трем статьям в деле о штурме Капитолия

Дональду Трампу предъявили новые обвинения
Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры.
«Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США», — сообщает
В начале июня Трампу уже предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.
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