NBC: Трампа обвинили по трем статьям в деле о штурме Капитолия

19 июля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Дональду Трампу предъявили новые обвинения Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры. «Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США», — сообщает телеканал . Кроме того, экс-президента США обвиняют в оказании влияния на свидетелей. В начале июня Трампу уже предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры. «Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США», — сообщает телеканал. Кроме того, экс-президента США обвиняют в оказании влияния на свидетелей. В начале июня Трампу уже предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.