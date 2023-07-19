NBC: Трампа обвинили по трем статьям в деле о штурме Капитолия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональду Трампу предъявили новые обвинения Фото:

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры.

«Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США», — сообщает телеканал. Кроме того, экс-президента США обвиняют в оказании влияния на свидетелей.

В начале июня Трампу уже предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют по трем статьям по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на оповещение американской генпрокуратуры. «Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США», — сообщает телеканал. Кроме того, экс-президента США обвиняют в оказании влияния на свидетелей. В начале июня Трампу уже предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей тогда была о хранении секретных материалов, связанных с нацбезопасностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...