В Сургуте осудят владельцев сети подпольных казино, действовавших в ХМАО и ЯНАО

19 апреля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Обвиняемые организовали сеть нелегальных казино в городах ХМАО и ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте отправятся под суд двое участников преступной группы, которые организовали сеть нелегальных казино в городах ХМАО и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «По версии следствия, в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Им удалось заработать более 297 миллионов рублей. Обвиняемые также занимались поиском помещений для игровых заведений, набирали персонал и искали игроков для участия в азартных играх. «В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы уголовные дела расследуются», — добавили в прокуратуре.

В Сургуте отправятся под суд двое участников преступной группы, которые организовали сеть нелегальных казино в городах ХМАО и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «По версии следствия, в период с декабря 2020 по октябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Им удалось заработать более 297 миллионов рублей. Обвиняемые также занимались поиском помещений для игровых заведений, набирали персонал и искали игроков для участия в азартных играх. «В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы уголовные дела расследуются», — добавили в прокуратуре.