22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

В Югре будут судить участников ОПГ за сеть незаконных казино в ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
В отношении участников ОПГ возбуждено 10 уголовных дел Фото:

В Югре будут судить участников преступной группы за помощь в организации сети незаконных казино на территории ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ.

«Обвиняемые, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Сеть незаконных игровых клубов действовала в городах Ноябрьск, Муравленко, Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск», — сообщили в СК.

В этот раз разбирательство коснется трех участников ОПГ. Всего же в ней состояло 15 человек. В их отношении следователи возбудили 10 уголовных дел. За год подозреваемые развернули сеть нелегальных казино в ХМАО и ЯНАО и обогатились на сотни миллионов рублей. «От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход свыше 297 млн рублей. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте осудят владельцев сети подпольных казино, действовавших в ХМАО и ЯНАО. В апреле следователи передали в суд уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов нелегального бизнеса.

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В Югре будут судить участников преступной группы за помощь в организации сети незаконных казино на территории ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «Обвиняемые, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Сеть незаконных игровых клубов действовала в городах Ноябрьск, Муравленко, Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск», — сообщили в СК. В этот раз разбирательство коснется трех участников ОПГ. Всего же в ней состояло 15 человек. В их отношении следователи возбудили 10 уголовных дел. За год подозреваемые развернули сеть нелегальных казино в ХМАО и ЯНАО и обогатились на сотни миллионов рублей. «От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход свыше 297 млн рублей. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте осудят владельцев сети подпольных казино, действовавших в ХМАО и ЯНАО. В апреле следователи передали в суд уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов нелегального бизнеса.
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