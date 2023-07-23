Власти ЮАР пытаются изменить законодательство ради Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
ЮАР может изменить свое законодательство, чтобы Владимир Путин посетил саммит БРИКС в августе, несмотря на ордер на арест Фото:
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Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) планирует изменить законодательство таким образом, чтобы самим регулировать решения Международного уголовного суда (МУС) на территории своей страны. Таким образом, власти хотят создать условия для беспрепятственного посещения страны президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее МУС выдавал ордер на арест российского лидера.

«Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута. <…> Есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру МУС или нет», — подчеркнул генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор. Его слова приводит новостной портал News 24.

Дангор уточняет, что правки могут касаться только тех стран, кто официально не признает юрисдикцию МУС. Такой, как раз является Россия.

Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе на их территории. Ордер на арест президента был выдан в середине марта.

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Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) планирует изменить законодательство таким образом, чтобы самим регулировать решения Международного уголовного суда (МУС) на территории своей страны. Таким образом, власти хотят создать условия для беспрепятственного посещения страны президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее МУС выдавал ордер на арест российского лидера. «Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута. <…> Есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру МУС или нет», — подчеркнул генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор. Его слова приводит новостной портал News 24. Дангор уточняет, что правки могут касаться только тех стран, кто официально не признает юрисдикцию МУС. Такой, как раз является Россия. Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе на их территории. Ордер на арест президента был выдан в середине марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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