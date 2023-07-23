Власти ЮАР пытаются изменить законодательство ради Путина

23 июля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

ЮАР может изменить свое законодательство, чтобы Владимир Путин посетил саммит БРИКС в августе, несмотря на ордер на арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) планирует изменить законодательство таким образом, чтобы самим регулировать решения Международного уголовного суда (МУС) на территории своей страны. Таким образом, власти хотят создать условия для беспрепятственного посещения страны президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее МУС выдавал ордер на арест российского лидера. «Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута. <…> Есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру МУС или нет», — подчеркнул генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор. Его слова приводит новостной портал News 24. Дангор уточняет, что правки могут касаться только тех стран, кто официально не признает юрисдикцию МУС. Такой, как раз является Россия. Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе на их территории. Ордер на арест президента был выдан в середине марта.

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) планирует изменить законодательство таким образом, чтобы самим регулировать решения Международного уголовного суда (МУС) на территории своей страны. Таким образом, власти хотят создать условия для беспрепятственного посещения страны президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее МУС выдавал ордер на арест российского лидера. «Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута. <…> Есть страны, включая Великобританию, которые включили в свое национальное законодательство норму, дающую правительству право решать, давать ход ордеру МУС или нет», — подчеркнул генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор. Его слова приводит новостной портал News 24. Дангор уточняет, что правки могут касаться только тех стран, кто официально не признает юрисдикцию МУС. Такой, как раз является Россия. Власти ЮАР решают вопрос о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе на их территории. Ордер на арест президента был выдан в середине марта.