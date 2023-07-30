Саблистка Харлан, отказавшаяся пожимать руку россиянке, осталась без медалей ЧМ

30 июля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Ольга Харлан проиграла со сборной Украины борьбу за медали на ЧМ в Милане Фото: Zuma\TASS Сборная Украины в сабельном турнире команд заняла четвертое место на Чемпионате мира в Милане. В поединке за третье место, украинские спортсменки, включая Ольгу Харлан, Юлию Бакастову и Алину Комащук, уступили Южной Корее со счетом 32:45. «Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на Чемпионате мира», — сообщает Sports.ru. Там добавили, что олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Харлан не смогла завоевать медали на этом чемпионате в Милане, после дисквалификации в личном турнире за конфликт с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Ранее стало известно, что Смирновой поступают угрозы смерти после чемпионата мира. Противостояние между Смирновой и Харлан вызвало гневные комментарии на ее странице в соцсетях. Многие комментарии на украинском языке, выражают желание смерти спортсменке и ее брату. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Сборная Украины в сабельном турнире команд заняла четвертое место на Чемпионате мира в Милане. В поединке за третье место, украинские спортсменки, включая Ольгу Харлан, Юлию Бакастову и Алину Комащук, уступили Южной Корее со счетом 32:45. «Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на Чемпионате мира», — сообщает Sports.ru. Там добавили, что олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Харлан не смогла завоевать медали на этом чемпионате в Милане, после дисквалификации в личном турнире за конфликт с российской фехтовальщицей Анной Смирновой. Ранее стало известно, что Смирновой поступают угрозы смерти после чемпионата мира. Противостояние между Смирновой и Харлан вызвало гневные комментарии на ее странице в соцсетях. Многие комментарии на украинском языке, выражают желание смерти спортсменке и ее брату. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой.