Минобороны РФ объявило о начале военно-морских учений «Океанский щит-2023»

В рамках учений будет проверена готовность российского флота, заявили в Минобороны РФФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
В акватории Балтийского моря стартовали военно-морские учения под названием «Океанский щит-2023». Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Началось военно-морское учение «Океанский щит-2023», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что целью учений является проверка готовности Военно-Морского Флота к защите национальных интересов России в важном оперативном районе, а также совместная работа различных штабов по управлению силами.
В акватории Балтийского моря стартовали военно-морские учения под названием «Океанский щит-2023». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Началось военно-морское учение «Океанский щит-2023», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что целью учений является проверка готовности Военно-Морского Флота к защите национальных интересов России в важном оперативном районе, а также совместная работа различных штабов по управлению силами.