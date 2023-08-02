Минобороны РФ объявило о начале военно-морских учений «Океанский щит-2023»

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В рамках учений будет проверена готовность российского флота, заявили в Минобороны РФ Фото:

В акватории Балтийского моря стартовали военно-морские учения под названием «Океанский щит-2023». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Началось военно-морское учение «Океанский щит-2023», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что целью учений является проверка готовности Военно-Морского Флота к защите национальных интересов России в важном оперативном районе, а также совместная работа различных штабов по управлению силами.

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В акватории Балтийского моря стартовали военно-морские учения под названием «Океанский щит-2023». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Началось военно-морское учение «Океанский щит-2023», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Там добавили, что целью учений является проверка готовности Военно-Морского Флота к защите национальных интересов России в важном оперативном районе, а также совместная работа различных штабов по управлению силами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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