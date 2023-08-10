Россия создает беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовиков

11 августа 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Новый бронеавтомобиль сможет подвозить боеприпасы и забирать раненых с поля боя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который будут использовать армейские штурмовые группы. Его образец покажут на научно-техническом форуме «Армия-2023». Производством новинки займется АО «Ремдизель» (Татарстан). «В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“» — цитирует РИА Новости разработчиков. «Зубило» сможет подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. В России непрерывно идет разработка новых моделей военной техники. Так, в ноябре 2022 года в зоне спецоперации впервые был использован обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Ее также презентовали на форуме «Армия-2022».

В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который будут использовать армейские штурмовые группы. Его образец покажут на научно-техническом форуме «Армия-2023». Производством новинки займется АО «Ремдизель» (Татарстан). «В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“» — цитирует РИА Новости разработчиков. «Зубило» сможет подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. В России непрерывно идет разработка новых моделей военной техники. Так, в ноябре 2022 года в зоне спецоперации впервые был использован обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Ее также презентовали на форуме «Армия-2022».