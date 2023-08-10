10 августа 2023

Россия создает беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовиков

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, тигр, военная техника на марше, росгвардия, бронемобиль, колонна техники
Новый бронеавтомобиль сможет подвозить боеприпасы и забирать раненых с поля боя Фото:

В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который будут использовать армейские штурмовые группы. Его образец покажут на научно-техническом форуме «Армия-2023». Производством новинки займется АО «Ремдизель» (Татарстан).

«В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“» — цитирует РИА Новости разработчиков. «Зубило» сможет подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

В России непрерывно идет разработка новых моделей военной техники. Так, в ноябре 2022 года в зоне спецоперации впервые был использован обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Ее также презентовали на форуме «Армия-2022».

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В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который будут использовать армейские штурмовые группы. Его образец покажут на научно-техническом форуме «Армия-2023». Производством новинки займется АО «Ремдизель» (Татарстан). «В этом году на нашем стенде на „Армии“ будут премьеры — бронеавтомобиль „Титан“ для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием „Зубило“» — цитирует РИА Новости разработчиков. «Зубило» сможет подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры. В России непрерывно идет разработка новых моделей военной техники. Так, в ноябре 2022 года в зоне спецоперации впервые был использован обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал». Машина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Ее также презентовали на форуме «Армия-2022».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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