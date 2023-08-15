На Украине заявили о самом мощном обстреле западных регионов за время СВО

ТСН.ua: прошла самая мощная атака по западу Украины с начала конфликта

15 августа 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

На Украине заявляют о массовом ударе с начала СВО по западной части страны Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В западной части Украины прошел самый мощный обстрел с начала российской спецоперации. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «Мониторинговые каналы сообщают, что это была самая большая атака на западные регионы с начала [российской спецоперации], — передает telegram-канал ТСН.ua. Среди таких украинских каналов, например, «Николаевский Ванек». «Для кое-кого должно быть уроком, что нужно намного меньше выдавать информацию публично о всем. Любые «перемоги» преждевременные могут навредить», — говорится в посте канала. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ракетные прилеты были подтверждены в нескольких регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая и другие области. Всего удары были зафиксированы на восьми территориях. Об этом Рожин написал в своем telegram-канале. Он добавил, что среди пораженных объектов был аэродром в Староконстантинове. Через него запускались американские ракеты Storm Shadow. Украина проводит контрнаступление с 4 июня, однако терпит поражение от российских атак. 14 августа ВС РФ ударили по украинским базам безэкипажных катеров. Также армия РФ нанесла удары по военным объектам Украины в Херсоне. Кроме того, был поражен украинский аэродром в Ивано-Франковской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В западной части Украины прошел самый мощный обстрел с начала российской спецоперации. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «Мониторинговые каналы сообщают, что это была самая большая атака на западные регионы с начала [российской спецоперации], — передает telegram-канал ТСН.ua. Среди таких украинских каналов, например, «Николаевский Ванек». «Для кое-кого должно быть уроком, что нужно намного меньше выдавать информацию публично о всем. Любые «перемоги» преждевременные могут навредить», — говорится в посте канала. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ракетные прилеты были подтверждены в нескольких регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая и другие области. Всего удары были зафиксированы на восьми территориях. Об этом Рожин написал в своем telegram-канале. Он добавил, что среди пораженных объектов был аэродром в Староконстантинове. Через него запускались американские ракеты Storm Shadow. Украина проводит контрнаступление с 4 июня, однако терпит поражение от российских атак. 14 августа ВС РФ ударили по украинским базам безэкипажных катеров. Также армия РФ нанесла удары по военным объектам Украины в Херсоне. Кроме того, был поражен украинский аэродром в Ивано-Франковской области.