На Украине заявили о самом мощном обстреле западных регионов за время СВО

ТСН.ua: прошла самая мощная атака по западу Украины с начала конфликта
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На Украине заявляют о массовом ударе с начала СВО по западной части страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В западной части Украины прошел самый мощный обстрел с начала российской спецоперации. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.

«Мониторинговые каналы сообщают, что это была самая большая атака на западные регионы с начала [российской спецоперации], — передает telegram-канал ТСН.ua. Среди таких украинских каналов, например, «Николаевский Ванек». «Для кое-кого должно быть уроком, что нужно намного меньше выдавать информацию публично о всем. Любые «перемоги» преждевременные могут навредить», — говорится в посте канала.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ракетные прилеты были подтверждены в нескольких регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая и другие области. Всего удары были зафиксированы на восьми территориях. Об этом Рожин написал в своем telegram-канале.

Он добавил, что среди пораженных объектов был аэродром в Староконстантинове. Через него запускались американские ракеты Storm Shadow.

Украина проводит контрнаступление с 4 июня, однако терпит поражение от российских атак. 14 августа ВС РФ ударили по украинским базам безэкипажных катеров. Также армия РФ нанесла удары по военным объектам Украины в Херсоне. Кроме того, был поражен украинский аэродром в Ивано-Франковской области.

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В западной части Украины прошел самый мощный обстрел с начала российской спецоперации. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «Мониторинговые каналы сообщают, что это была самая большая атака на западные регионы с начала [российской спецоперации], — передает telegram-канал ТСН.ua. Среди таких украинских каналов, например, «Николаевский Ванек». «Для кое-кого должно быть уроком, что нужно намного меньше выдавать информацию публично о всем. Любые «перемоги» преждевременные могут навредить», — говорится в посте канала. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ракетные прилеты были подтверждены в нескольких регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Хмельницкая и другие области. Всего удары были зафиксированы на восьми территориях. Об этом Рожин написал в своем telegram-канале. Он добавил, что среди пораженных объектов был аэродром в Староконстантинове. Через него запускались американские ракеты Storm Shadow. Украина проводит контрнаступление с 4 июня, однако терпит поражение от российских атак. 14 августа ВС РФ ударили по украинским базам безэкипажных катеров. Также армия РФ нанесла удары по военным объектам Украины в Херсоне. Кроме того, был поражен украинский аэродром в Ивано-Франковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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