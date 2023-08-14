ВС РФ нанесли удар по базам безэкипажных катеров ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, stock, сбойка, высокоточное
ВС РФ уничтожили базы безэкипажных катеров ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате операции, проведенной Вооруженными силами России, базы безэкипажных катеров ВСУ были поражены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что все объекты были успешно поражены. Безэкипажные катеры использовались Украиной для атак на российскую инфраструктуру, заключили в ведомстве.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате операции, проведенной Вооруженными силами России, базы безэкипажных катеров ВСУ были поражены. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что все объекты были успешно поражены. Безэкипажные катеры использовались Украиной для атак на российскую инфраструктуру, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...