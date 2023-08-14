ВС РФ нанесли удар по базам безэкипажных катеров ВСУ

ВС РФ уничтожили базы безэкипажных катеров ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате операции, проведенной Вооруженными силами России, базы безэкипажных катеров ВСУ были поражены. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что все объекты были успешно поражены. Безэкипажные катеры использовались Украиной для атак на российскую инфраструктуру, заключили в ведомстве.
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