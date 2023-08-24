На мигранта, избившего девушку в шортах, завели дело об экстремизме

24 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В отношении мигранта завели дело по статье 282 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено головное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера. Часть 2, статья 282 УК РФ», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Джурабоеву потенциально грозит до шести лет лишения свободы. Он был задержан 23 августа в подмосковном Нахабино. 20-летний мигрант ударил девушку по лицу, когда та вышла на пробежку. В качестве причины своего поступка он заявил, что спасал ее «от греха» за короткие шорты.

В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено головное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера. Часть 2, статья 282 УК РФ», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Джурабоеву потенциально грозит до шести лет лишения свободы. Он был задержан 23 августа в подмосковном Нахабино. 20-летний мигрант ударил девушку по лицу, когда та вышла на пробежку. В качестве причины своего поступка он заявил, что спасал ее «от греха» за короткие шорты.