На мигранта, избившего девушку в шортах, завели дело об экстремизме

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
В отношении мигранта завели дело по статье 282 УК РФ Фото:

В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено головное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера. Часть 2, статья 282 УК РФ», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Джурабоеву потенциально грозит до шести лет лишения свободы. Он был задержан 23 августа в подмосковном Нахабино. 20-летний мигрант ударил девушку по лицу, когда та вышла на пробежку. В качестве причины своего поступка он заявил, что спасал ее «от греха» за короткие шорты.

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В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области. «Следователем следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено головное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера. Часть 2, статья 282 УК РФ», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Джурабоеву потенциально грозит до шести лет лишения свободы. Он был задержан 23 августа в подмосковном Нахабино. 20-летний мигрант ударил девушку по лицу, когда та вышла на пробежку. В качестве причины своего поступка он заявил, что спасал ее «от греха» за короткие шорты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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