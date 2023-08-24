Полиция открыла стрельбу из-за мигранта в Хабаровске 24 августа 2023 в 19:54 Размер текста - 17 + Силовые структуры сообщили, что мигрант был задержан после применения табельного оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На автовокзале Хабаровска ночью сотрудники полиции использовали табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем авто задавить правоохранителя. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие», — заявил представитель спецслужбы в беседе с РИА Новости. Он отметил, что после применения оружия мигрант был задержан. Ранее сообщалось, что на вокзале в Хабаровске неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, одного человека ранили, передает RT. На автовокзале Хабаровска ночью сотрудники полиции использовали табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем авто задавить правоохранителя. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие», — заявил представитель спецслужбы в беседе с РИА Новости. Он отметил, что после применения оружия мигрант был задержан. Ранее сообщалось, что на вокзале в Хабаровске неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, одного человека ранили, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям