Полиция открыла стрельбу из-за мигранта в Хабаровске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Олегом Дудко, дело о стрельбе в Тимониченко. Екатеринбург, пистолет, табельное оружие, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, огнестрельное оружие
Силовые структуры сообщили, что мигрант был задержан после применения табельного оружия Фото:

На автовокзале Хабаровска ночью сотрудники полиции использовали табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем авто задавить правоохранителя. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие», — заявил представитель спецслужбы в беседе с РИА Новости. Он отметил, что после применения оружия мигрант был задержан.

Ранее сообщалось, что на вокзале в Хабаровске неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, одного человека ранили, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автовокзале Хабаровска ночью сотрудники полиции использовали табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем авто задавить правоохранителя. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие», — заявил представитель спецслужбы в беседе с РИА Новости. Он отметил, что после применения оружия мигрант был задержан. Ранее сообщалось, что на вокзале в Хабаровске неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, одного человека ранили, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...