Полиция открыла стрельбу из-за мигранта в Хабаровске

На автовокзале Хабаровска ночью сотрудники полиции использовали табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем авто задавить правоохранителя. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие», — заявил представитель спецслужбы в беседе с РИА Новости. Он отметил, что после применения оружия мигрант был задержан.
Ранее сообщалось, что на вокзале в Хабаровске неизвестные устроили стрельбу. По предварительным данным, одного человека ранили, передает RT.
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