24 августа 2023

Производители в РФ просят чаще менять цены из-за курса рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на пшеницу и масло Фото:

Члены ассоциации производителей и поставщиков обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) с просьбой признать колебания курса рубля основанием для изменения цен. Это следует из письма «Руспродсоюза», направленного в адрес МЭС.

«Производители обратились в МЭС, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей», — передают «Известия» ссылаясь на письмо в МЭС.

Кроме того, члены ассоциации просят отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не договорились о новых ценах в течение 14 дней. Таким образом, если розничная сеть не согласовала новую стоимость товаров за две недели, то поставщики будут готовы остановить отправку продукции. Такие меры уже применялись и доказали свою эффективность в 2014 и 2020 годах.

Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на сырье. «Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах», — говорится в письме. Также увеличились тарифы на грузовые перевозки. Поставщики несут убытки. Просьба представителей ассоциации будет рассмотрена на совещание в МЭС, которое состоится 25 августа.

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Члены ассоциации производителей и поставщиков обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) с просьбой признать колебания курса рубля основанием для изменения цен. Это следует из письма «Руспродсоюза», направленного в адрес МЭС. «Производители обратились в МЭС, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей», — передают «Известия» ссылаясь на письмо в МЭС. Кроме того, члены ассоциации просят отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не договорились о новых ценах в течение 14 дней. Таким образом, если розничная сеть не согласовала новую стоимость товаров за две недели, то поставщики будут готовы остановить отправку продукции. Такие меры уже применялись и доказали свою эффективность в 2014 и 2020 годах. Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на сырье. «Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах», — говорится в письме. Также увеличились тарифы на грузовые перевозки. Поставщики несут убытки. Просьба представителей ассоциации будет рассмотрена на совещание в МЭС, которое состоится 25 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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