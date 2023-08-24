Производители в РФ просят чаще менять цены из-за курса рубля

25 августа 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на пшеницу и масло Фото: Сергей Венявский © URA.RU Члены ассоциации производителей и поставщиков обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) с просьбой признать колебания курса рубля основанием для изменения цен. Это следует из письма «Руспродсоюза», направленного в адрес МЭС. «Производители обратились в МЭС, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей», — передают «Известия» ссылаясь на письмо в МЭС. Кроме того, члены ассоциации просят отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не договорились о новых ценах в течение 14 дней. Таким образом, если розничная сеть не согласовала новую стоимость товаров за две недели, то поставщики будут готовы остановить отправку продукции. Такие меры уже применялись и доказали свою эффективность в 2014 и 2020 годах. Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на сырье. «Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах», — говорится в письме. Также увеличились тарифы на грузовые перевозки. Поставщики несут убытки. Просьба представителей ассоциации будет рассмотрена на совещание в МЭС, которое состоится 25 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены ассоциации производителей и поставщиков обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) с просьбой признать колебания курса рубля основанием для изменения цен. Это следует из письма «Руспродсоюза», направленного в адрес МЭС. «Производители обратились в МЭС, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей», — передают «Известия» ссылаясь на письмо в МЭС. Кроме того, члены ассоциации просят отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не договорились о новых ценах в течение 14 дней. Таким образом, если розничная сеть не согласовала новую стоимость товаров за две недели, то поставщики будут готовы остановить отправку продукции. Такие меры уже применялись и доказали свою эффективность в 2014 и 2020 годах. Производители пожаловались, что из-за падения рубля выросли цены на сырье. «Рост на отечественное сырье идет за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах», — говорится в письме. Также увеличились тарифы на грузовые перевозки. Поставщики несут убытки. Просьба представителей ассоциации будет рассмотрена на совещание в МЭС, которое состоится 25 августа.