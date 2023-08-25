Пограничники в Эстонии оштрафовали водителя за георгиевскую ленточку в машине

26 августа 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Демонстрация этого символа запрещена на территории республики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Нарва в Эстонии пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за висящую георгиевскую ленточку в машине. Об этом сообщает портал Delfi. «Пограничники оштрафовали водителя на 400 евро», — говорится в публикации Delfi (заблокирован в РФ). 39-летний ехал из России на легковом автомобиле. Георгиевская ленточка висела на зеркале заднего вида. Ранее стало известно, что в Молдавии стали штрафовать за ношение георгиевской ленты. За это могут назначить штраф до 1200 рублей. Кроме того, нарушителя могут арестовать. Юридических лиц накажут за это на 32 тысячи рублей.

В городе Нарва в Эстонии пограничники оштрафовали водителя на 400 евро за висящую георгиевскую ленточку в машине. Об этом сообщает портал Delfi. «Пограничники оштрафовали водителя на 400 евро», — говорится в публикации Delfi (заблокирован в РФ). 39-летний ехал из России на легковом автомобиле. Георгиевская ленточка висела на зеркале заднего вида. Ранее стало известно, что в Молдавии стали штрафовать за ношение георгиевской ленты. За это могут назначить штраф до 1200 рублей. Кроме того, нарушителя могут арестовать. Юридических лиц накажут за это на 32 тысячи рублей.