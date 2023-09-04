NASA сообщило о возвращении российского космонавта с МКС

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«Роскосмос» регулярно отправляет своих космонавтов на МКС Фото:

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым приводнился в Атлантическом океане. Экипаж полгода находился на Международной космической станции.

«Астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан Алнеяди и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев благополучно приводнились на корабле SpaceX Dragon Endeavour в Атлантическом океане у побережья Джексонвилля, Флорида», — сообщается на сайте NASA. Экипаж 186 дней находился на МКС.

26 августа космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов в составе экипажа Crew-7 отправился на МКС. Для него это будет первый космический полет.

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Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым приводнился в Атлантическом океане. Экипаж полгода находился на Международной космической станции. «Астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан Алнеяди и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев благополучно приводнились на корабле SpaceX Dragon Endeavour в Атлантическом океане у побережья Джексонвилля, Флорида», — сообщается на сайте NASA. Экипаж 186 дней находился на МКС. 26 августа космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов в составе экипажа Crew-7 отправился на МКС. Для него это будет первый космический полет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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