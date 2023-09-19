Захарова пообещала жесткий ответ России на любые посягательства на Крым

Любые попытки посягательств ВСУ на Крым повлекут за собой жесткий и немедленный ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет, что их будут „выкуривать“, как говорит Данилов, все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики», — сказала Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее сообщалось, что Мария Захарова рассказала об удивительных итогах ВЭФ. На Восточном экономическом форуме присутствовало большое количество бизнесменов из стран глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, но Запад решил сам себя изолировать.
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