Захарова пообещала жесткий ответ России на любые посягательства на Крым

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что в случае попыток посягательств на Крым, от России ожидается жесткий ответ Фото:
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Крым вернулся в состав России

Любые попытки посягательств ВСУ на Крым повлекут за собой жесткий и немедленный ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет, что их будут „выкуривать“, как говорит Данилов, все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики», — сказала Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что Мария Захарова рассказала об удивительных итогах ВЭФ. На Восточном экономическом форуме присутствовало большое количество бизнесменов из стран глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, но Запад решил сам себя изолировать.

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Любые попытки посягательств ВСУ на Крым повлекут за собой жесткий и немедленный ответ России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет, что их будут „выкуривать“, как говорит Данилов, все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики», — сказала Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался в эфире телеканала «Россия-24». Ранее сообщалось, что Мария Захарова рассказала об удивительных итогах ВЭФ. На Восточном экономическом форуме присутствовало большое количество бизнесменов из стран глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, но Запад решил сам себя изолировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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