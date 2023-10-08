Что известно о втором дне конфликта Палестины и Израиля

Израиль официально объявил войну Палестине
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю и ворвались в приграничные районы. В результате столкновений пострадало более 500 человек. URA.RU предоставляет основную информацию о втором дне конфликта.
- По последним данным, число погибших палестинцев достигло 370 человек, а количество пострадавших составило 2 200 человек. В то же время, израильтяне понесли потери в размере 650 погибших и 2 156 раненых.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает тяжелую технику к сектору Газа и северной границе для наземной операции и защиты от возможного вторжения со стороны Ливана. Израильская авиация продолжает наносить удары по сектору Газа, включая штаб-квартиру Национального исламского банка.
- Жителей северных поселений Израиля призывают эвакуироваться из-за возможного вторжения. ХАМАС, в свою очередь, так и не опубликовал точное количество заложников, как было обещано ранее.
- Ливанская армия сообщила о нанесении ударов со стороны Израиля на своей территории. ЦАХАЛ сообщил о ракетах и беспилотных аппаратах, запущенных с территории Ливана.
- ХАМАС объявил о начале массированного обстрела территории Израиля. Палестинцы призвали военизированную организацию и политическую партию Ливана «Хезболлу» присоединиться к ним.
- Граждане Израиля, которые были взяты в заложники палестинскими боевиками в Беэри на юге страны, были освобождены спустя несколько часов. Согласно информации израильской прессы, освобождение произошло после длительных переговоров.
- Израиль заявил, что уничтожил большую часть движения ХАМАС и завершает первый этап войны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна вступает в долгую и трудную войну, продолжая наступление на сектор Газа до достижения поставленных целей.
- Израильские власти ввели пункт «40 алеф», что означает официальное объявление войны Палестине. Военнослужащие ЦАХАЛ готовятся к сухопутной операции в Газе и имеют определенные цели, сроки выполнения которых ограничены 12 часами.
- Россияне, проживающие в Газе, обратились с просьбой об эвакуации. Посольство начало составлять списки граждан, желающих покинуть опасную зону. Однако конкретный план эвакуации пока не разработан из-за активной контртеррористической операции израильской армии, которая представляет угрозу для мирного населения.
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