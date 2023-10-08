Что известно о втором дне конфликта Палестины и Израиля

Конфликт Палестины и Израиля унес жизни свыше тысячи человек

Израиль официально объявил войну Палестине Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю и ворвались в приграничные районы. В результате столкновений пострадало более 500 человек. URA.RU предоставляет основную информацию о втором дне конфликта.