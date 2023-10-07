Стала известна судьба израильтян, оказавшихся в заложниках у боевиков

Израильтян, оказавшихся в заложниках в Беэри, освободили

08 октября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

После переговоров граждан Израиля освободили в южной части страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Граждан Израиля, оказавшихся в заложниках у боевиков в населенном пункте Беэри в южной части страны, освободили спустя несколько часов. Ранее вооруженные боевики их держали в заложниках. Об этом сообщила израильская пресса. «Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — пишет издание Haaretz. Освобождение произошло после долгих переговоров. Ранее в городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживались террористами в своих домах. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны.

Граждан Израиля, оказавшихся в заложниках у боевиков в населенном пункте Беэри в южной части страны, освободили спустя несколько часов. Ранее вооруженные боевики их держали в заложниках. Об этом сообщила израильская пресса. «Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — пишет издание Haaretz. Освобождение произошло после долгих переговоров. Ранее в городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживались террористами в своих домах. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны.