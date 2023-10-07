07 октября 2023

Стала известна судьба израильтян, оказавшихся в заложниках у боевиков

Израильтян, оказавшихся в заложниках в Беэри, освободили
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, конструктивизм, баухаус, архитектура израиля, тель-авив
После переговоров граждан Израиля освободили в южной части страны Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Граждан Израиля, оказавшихся в заложниках у боевиков в населенном пункте Беэри в южной части страны, освободили спустя несколько часов. Ранее вооруженные боевики их держали в заложниках. Об этом сообщила израильская пресса.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — пишет издание Haaretz. Освобождение произошло после долгих переговоров.

Ранее в городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживались террористами в своих домах. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны.

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Граждан Израиля, оказавшихся в заложниках у боевиков в населенном пункте Беэри в южной части страны, освободили спустя несколько часов. Ранее вооруженные боевики их держали в заложниках. Об этом сообщила израильская пресса. «Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — пишет издание Haaretz. Освобождение произошло после долгих переговоров. Ранее в городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживались террористами в своих домах. По данным министерства здравоохранения Израиля, с утра субботы 908 человек были ранены и доставлены в больницы страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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