В Англии перед футбольным матчем комментатором помолился за Палестину
В Англии на футбольном матче премьер-лиги Брайтон арабский комментатор Халил Аль-Балуш помолился за Палестину. Об этом он написал в своем аккаунте в X.
«О Аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу и силу», — помолился он перед началом футбольного матча. Сообщение он также опубликовал в своем аккаунте в X. Трансляцию матча проводил катарский телеканал beIN.
Израиль объявил войну Палестине из-за атак боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Потери Палестины составили 370 человек, подчеркнул минздрав страны.
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