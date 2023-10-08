На футбольном матче помолились за Палестину. Видео

08 октября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Англии перед футбольным матчем комментатором помолился за Палестину Фото: Анна Майорова © URA.RU В Англии на футбольном матче премьер-лиги Брайтон арабский комментатор Халил Аль-Балуш помолился за Палестину. Об этом он написал в своем аккаунте в X. «О Аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу и силу», — помолился он перед началом футбольного матча. Сообщение он также опубликовал в своем аккаунте в X. Трансляцию матча проводил катарский телеканал beIN. Израиль объявил войну Палестине из-за атак боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Потери Палестины составили 370 человек, подчеркнул минздрав страны.

В Англии на футбольном матче премьер-лиги Брайтон арабский комментатор Халил Аль-Балуш помолился за Палестину. Об этом он написал в своем аккаунте в X. «О Аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу и силу», — помолился он перед началом футбольного матча. Сообщение он также опубликовал в своем аккаунте в X. Трансляцию матча проводил катарский телеканал beIN. Израиль объявил войну Палестине из-за атак боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Потери Палестины составили 370 человек, подчеркнул минздрав страны.