На футбольном матче помолились за Палестину. Видео

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Трансляция матча 1/4 финала кубка России по футболу между "Уралом" и "Краснодаром". Екатеринбург, футбол, кинотеатр, фк урал, трансляция матча, фк краснодар
В Англии перед футбольным матчем комментатором помолился за Палестину Фото:

В Англии на футбольном матче премьер-лиги Брайтон арабский комментатор Халил Аль-Балуш помолился за Палестину. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«О Аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу и силу», — помолился он перед началом футбольного матча. Сообщение он также опубликовал в своем аккаунте в X. Трансляцию матча проводил катарский телеканал beIN.

Израиль объявил войну Палестине из-за атак боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Потери Палестины составили 370 человек, подчеркнул минздрав страны.

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В Англии на футбольном матче премьер-лиги Брайтон арабский комментатор Халил Аль-Балуш помолился за Палестину. Об этом он написал в своем аккаунте в X. «О Аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу и силу», — помолился он перед началом футбольного матча. Сообщение он также опубликовал в своем аккаунте в X. Трансляцию матча проводил катарский телеканал beIN. Израиль объявил войну Палестине из-за атак боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Потери Палестины составили 370 человек, подчеркнул минздрав страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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