Президент Польши нашел выгоду для России в израильском конфликте

Дуда: война в Израиле поможет России отвлечь внимание от украинского конфликта

Война в Израиле может негативно сказаться на Евросоюзе, заявил Анджей Дуда Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем может быть якобы выгоден для России, которая «стремится отвлечь внимание» от украинской проблемы. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда.

«Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине», — передает слова Дуды издание Polstat. Он добавил, что израильско-палестинский конфликт может иметь негативные последствия для Евросоюза.

Президент также выразил опасения, что этот конфликт может вызвать новую волну миграции, что станет дополнительной нагрузкой для Европейского Союза и границ Польши. Он отметил, что по предварительным данным ни один поляк не пострадал в результате атак ХАМАСа на Израиль, и в настоящее время он рекомендует гражданам Польши воздержаться от поездок в Израиль.

Вооруженные силы из сектора Газа выпустили около пяти тысяч ракет в сторону Израиля, начав вторжение в страну ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. В ответ Израиль нанес ракетные удары по целям в палестинском анклаве и заявил, что вступил в войну с ХАМАС. Представитель палестинского движения заявил, что военные ХАМАС отказываются объявить перемирие с Израилем, утверждая, что страна является инициатором «эскалации войны», передает телеканал 360.