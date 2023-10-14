Губернатор Севастополя Развозжаев объявил воздушную тревогу

Общественный транспорт в Севастополе прекратил движение из-за воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем
Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращает движение, передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Это связано с объявлением воздушной тревоги в Севастополе.
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