Губернатор Севастополя Развозжаев объявил воздушную тревогу

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Общественный транспорт в Севастополе прекратил движение из-за воздушной тревоги Фото:

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале.

Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращает движение, передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Это связано с объявлением воздушной тревоги в Севастополе.

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем telegram-канале. Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращает движение, передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Это связано с объявлением воздушной тревоги в Севастополе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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