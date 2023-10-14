IFQ: Столтенберга призвали уйти в отставку за «военную некомпетентность»

15 октября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Йенса Столтенберга обвинили в военной некомпетентности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обвинили в «вопиющей военной некомпетентности» из-за высказывания об успешном продвижении украинских военных и призвали его уйти в отставку. Такую оценку дал бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО Бьяджо ди Грация. «Столтенберг рассказывает о продвижении украинского наступления на сто метров в день как об успехе. Ни один командующий НАТО не стал бы делать подобное, так как его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность», — пишет Грация, автор итальянской газеты IFQ . Бывший высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что смысл в преодолении этих ста метров остается под вопросом. Кроме того, он задается вопросом, во сколько жизней обходятся такие успехи. Ранее Грация заявлял, что Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери, пишет «Царьград». По его данным, у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Грация заявил, что эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает. По его мнению, бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обвинили в «вопиющей военной некомпетентности» из-за высказывания об успешном продвижении украинских военных и призвали его уйти в отставку. Такую оценку дал бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО Бьяджо ди Грация. «Столтенберг рассказывает о продвижении украинского наступления на сто метров в день как об успехе. Ни один командующий НАТО не стал бы делать подобное, так как его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность», — пишет Грация, автор итальянской газеты IFQ. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что смысл в преодолении этих ста метров остается под вопросом. Кроме того, он задается вопросом, во сколько жизней обходятся такие успехи. Ранее Грация заявлял, что Украина не соблюдает основные военные правила, поэтому несет самые тяжелые потери, пишет «Царьград». По его данным, у атакующего должно быть превосходство в людях и технике не менее трех к одному, в снабжении и материально-техническом обеспечении — не менее семи к одному. Грация заявил, что эти правила являются базовыми и меняются лишь в исключительных случаях, но Украина их не соблюдает. По его мнению, бойцы ВСУ вынуждены переходить в «безрассудное контрнаступление».