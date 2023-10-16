В США рассказали, как саудовский принц унизил Блинкена

WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи всю ночь
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Принц бен Сальманом унизил Блинкена, придя на встречу только на следующее утро Фото:

Наследный принц королевства Мухаммедом бен Сальманом заставил госсекретаря США Энтони Блинкена несколько часов ждать встречи. В итоге принц пришел только на следующее утро. Об этом сообщила газета Washington Post.

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу)», — говорится в материале. Также автор добавляет, что принц пришел на встречу только на утро следующего дня. Блинкен встретился с наследным принцем на фоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча проходила в Тель-Авиве в министерстве обороны. Также известно, госсекретарь США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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Наследный принц королевства Мухаммедом бен Сальманом заставил госсекретаря США Энтони Блинкена несколько часов ждать встречи. В итоге принц пришел только на следующее утро. Об этом сообщила газета Washington Post. «В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу)», — говорится в материале. Также автор добавляет, что принц пришел на встречу только на утро следующего дня. Блинкен встретился с наследным принцем на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча проходила в Тель-Авиве в министерстве обороны. Также известно, госсекретарь США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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