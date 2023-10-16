В США рассказали, как саудовский принц унизил Блинкена

WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена ждать встречи всю ночь

16 октября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Принц бен Сальманом унизил Блинкена, придя на встречу только на следующее утро Фото: Official White House / Cameron Smith Наследный принц королевства Мухаммедом бен Сальманом заставил госсекретаря США Энтони Блинкена несколько часов ждать встречи. В итоге принц пришел только на следующее утро. Об этом сообщила газета Washington Post. «В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу)», — говорится в материале . Также автор добавляет, что принц пришел на встречу только на утро следующего дня. Блинкен встретился с наследным принцем на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча проходила в Тель-Авиве в министерстве обороны. Также известно, госсекретарь США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Наследный принц королевства Мухаммедом бен Сальманом заставил госсекретаря США Энтони Блинкена несколько часов ждать встречи. В итоге принц пришел только на следующее утро. Об этом сообщила газета Washington Post. «В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу)», — говорится в материале. Также автор добавляет, что принц пришел на встречу только на утро следующего дня. Блинкен встретился с наследным принцем на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Ранее сообщалось, что Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча проходила в Тель-Авиве в министерстве обороны. Также известно, госсекретарь США провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.