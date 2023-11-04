Медали школьникам выдадут по новым правилам 05 ноября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 + Золотые медали выпускники будут получать по новым правилам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минпросвещения обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении», которые вступают в силу с 5 ноября.Об этом сообщает «Парламентская газета». «Чтобы получить награду, выпускник должен иметь все пятерки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня»,-сообщает издание со ссылкой федеральное ведомство. Изменения коснулись и получения серебряной медали. Ее выдадут выпускникам, имеющим не более двух четверок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С этой инициативой она обратилась в письме министру просвещения Сергею Кравцову. Минпросвещения обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении», которые вступают в силу с 5 ноября.Об этом сообщает «Парламентская газета». «Чтобы получить награду, выпускник должен иметь все пятерки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня»,-сообщает издание со ссылкой федеральное ведомство. Изменения коснулись и получения серебряной медали. Ее выдадут выпускникам, имеющим не более двух четверок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С этой инициативой она обратилась в письме министру просвещения Сергею Кравцову. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям