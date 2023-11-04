04 ноября 2023

Медали школьникам выдадут по новым правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Золотые медали выпускники будут получать по новым правилам Фото:

Минпросвещения обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении», которые вступают в силу с 5 ноября.Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Чтобы получить награду, выпускник должен иметь все пятерки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня»,-сообщает издание со ссылкой федеральное ведомство.

Изменения коснулись и получения серебряной медали. Ее выдадут выпускникам, имеющим не более двух четверок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С этой инициативой она обратилась в письме министру просвещения Сергею Кравцову.

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Минпросвещения обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении», которые вступают в силу с 5 ноября.Об этом сообщает «Парламентская газета». «Чтобы получить награду, выпускник должен иметь все пятерки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня»,-сообщает издание со ссылкой федеральное ведомство. Изменения коснулись и получения серебряной медали. Ее выдадут выпускникам, имеющим не более двух четверок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С этой инициативой она обратилась в письме министру просвещения Сергею Кравцову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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