Медали школьникам выдадут по новым правилам

Минпросвещения обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении», которые вступают в силу с 5 ноября.Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Чтобы получить награду, выпускник должен иметь все пятерки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо пять баллов на ЕГЭ по математике базового уровня»,-сообщает издание со ссылкой федеральное ведомство.
Изменения коснулись и получения серебряной медали. Ее выдадут выпускникам, имеющим не более двух четверок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.
Ранее депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С этой инициативой она обратилась в письме министру просвещения Сергею Кравцову.
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