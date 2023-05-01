Психолог предупредила о скрытых причинах эмоциональной измены

Психолог Пименова: эмоциональная измена разрушает отношения

01 мая 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Эмоциональная измена часто ведет к распаду союза Фото: Сергей Русанов © URA.RU Причиной эмоциональной измены, когда человек испытывает потребность в близком общении на стороне, может быть отсутствие истинной близости с постоянным партнером. Такое мнение высказала психолог Евгения Пименова. «Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит», — сообщила Евгений Пименова «Пятому каналу». Она пояснила, что некоторые пары живут в функциональных браках, когда их связывает быт или дети. Эмоциональную близость они при этом ищут на стороне. Такая близость вредит союзу, поскольку партнеры отдаляются еще сильнее.

Причиной эмоциональной измены, когда человек испытывает потребность в близком общении на стороне, может быть отсутствие истинной близости с постоянным партнером. Такое мнение высказала психолог Евгения Пименова. «Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит», — сообщила Евгений Пименова «Пятому каналу». Она пояснила, что некоторые пары живут в функциональных браках, когда их связывает быт или дети. Эмоциональную близость они при этом ищут на стороне. Такая близость вредит союзу, поскольку партнеры отдаляются еще сильнее.